Wall Street : sans réelle tendance malgré l'Empire State

(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains devraient ouvrir sans réelle tendance mercredi matin malgré la bonne surprise que constitue la vive hausse de l'indice Empire State, a priori rassurante pour la santé de l'économie américaine. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices américains avancent de 0,1% à 0,2%, annonçant un début de séance dans le vert. L'indice 'Empire State' - qui mesure l'activité manufacturière dans l'Etat de New York - est nettement reparti à la hausse au mois de septembre, en s'établissant à 34,3 contre 18,3 en août. L'indice s'établit toutefois en dessous des prévisions des économistes, qui tablaient sur 48,4 en septembre. Autre indicateur publié avant l'ouverture, les prix à l'importation ont diminué de 0,3% en août par rapport au mois précédent, là où le consensus attendait une hausse. Ce chiffre confirme la tendance à l'atténuation des tensions inflationnistes, déjà apparue hier lors de la publication des chiffres des prix à la consommation. Ces bonnes nouvelles ont cependant du mal à éclipser les informations pessimistes publiées au sujet du secteur immobilier chinois, notamment les difficultés du géant Evergrande qui n'honore plus ses engagements de livraison de biens du fait d'une dette qui atteint désormais 260 milliards d'euros. Si la tendance haussière des marchés d'actions américains semble toujours bien en place, les investisseurs ne disposent plus de catalyseurs susceptibles de faire monter les indices au-delà de leurs récents records. Ce phénomène conduit certains analystes à évoquer un début de correction qui pourrait s'intensifier dans les semaines qui viennent, le S&P 500 n'ayant plus signé de mouvement correctif de plus de 5% depuis l'automne dernier. Les investisseurs attendent maintenant la publication de l'état des stocks pétroliers américains, alors que les cours du brut grimpent actuellement de près de 2%, à plus de 71,8 dollars pour ce qui concerne le baril de brut léger texan.

