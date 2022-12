Wall Street: sans réelle tendance faute de catalyseurs information fournie par Cercle Finance • 06/12/2022 à 15:14

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sans grand changement mardi matin, les investisseurs ayant du mal à trouver des éléments leur permettant d'alimenter le mouvement haussier des dernières semaines.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais oscillent tous autour de l'équilibre, signalant une ouverture incertaine.



Rien ne paraît en mesure de dicter une véritable trajectoire aux marchés d'actions alors que les intervenants ne disposent de guère d'éléments pour influencer leurs choix d'investissement.



A l'exception des chiffres du commerce extérieur, publiés ce matin, le début de journée est totalement dépourvu de statistiques économiques de premier plan ou de résultats de sociétés importants.



Le déficit commercial s'est creusé à 78,2 milliards de dollars en octobre, contre 74,1 milliards de dollars un mois plus tôt, selon le Département du Commerce.



Bref, ce début de mois de décembre se révèle plutôt atone, ce qui semble favoriser un retour des prises de bénéfices.



Pour autant, la tendance de fond haussière ne semble pas être remise en cause par mouvement de consolidation.



Le Dow Jones est récemment revenu à moins de 7% de son plus haut historique, à la faveur d'un reflux des anticipations d'inflation et de la perspective d'un 'atterrissage en douceur' de l'économie orchestré par la Fed.



Selon ce scénario, la banque centrale américaine parviendrait à faire refluer l'inflation en relevant graduellement ses taux, sans pour autant faire tomber l'économie en récession.



Malgré le récent rebond, certains analystes notent toutefois les facteurs d'incertitude restent nombreux et imprévisibles.



Des indicateurs macro-économiques plus forts que prévu, susceptibles de justifier de nouvelles hausses de taux, pourraient en particulier commencer à brider les espoirs des marchés.



Dans une récente note de stratégie, La Financière de l'Echiquier mettait en garde contre un optimisme qui pourrait, rapidement, se muer en 'complaisance peu rationnelle'.



'Afin que la tendance se poursuive, d'autres bonnes nouvelles seraient nécessaires, à commencer par une confirmation que l'inflation américaine connaît une réelle décélération', prévient Enguerrand Artaz, gérant chez LFDE.



'Faute de nouveaux catalyseurs, et encore davantage si des signaux moins positifs réapparaissaient, les marchés, qui ont fêté Noël avant l'heure, risquent bien de passer la trêve des confiseurs avec la gueule de bois', avertit-il.