Wall Street: sans réelle tendance en fin de matinée

(CercleFinance.com) - Après une ouverture en hausse, la Bourse de New York est revenue autour de l'équilibre mardi matin, affaiblie par une nouvelle poussée des rendements obligataires en réaction à la publication d'un solide indicateur d'activité dans le secteur des services.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,3% à 31.398,9 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie de 0,1% à 11.622,5 points.



La parution du dernier indice ISM a accentué les tensions sur les rendements obligataires, ce qui a pesé sur les actions, même si leur ratio de valorisation a récemment corrigé.



Cet indice issu d'une enquête réalisée par l'ISM auprès des directeurs d'achats issus du secteur tertiaire a progressé de 0,2 point pour atteindre 56,9 en août, alors même que les économistes prévoyaient un repli vers 55,4.



Cette statistique, qui montre qu'il n'a pas encore de ralentissement net de l'économie américaine, confirme que la Fed va rester engagée sur la voie de ses hausses de taux.



Sur le marché des taux, les rendements des obligations du Trésor américain ont augmenté sur quasiment toutes les échéances à la suite de la publication de l'ISM.



Le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans se tend de 15 points vers 3,34%, retrouvant ses pires niveaux annuels.



Le dollar remonte dans le sillage de la hausse des taux américains pour de nouveau se traiter dans la zone de 0,99 face à l'euro.



Du côté du pétrole, le baril de pétrole américain se stabilise autour de 87 dollars après avoir brièvement refranchi le cap des 90 dollars hier suite à la décision de l'Opep+ de réduire ses objectifs de production.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.