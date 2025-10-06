Wall Street sans réelle direction après les records de vendredi et le « shutdown »

(AOF) - Aux États-Unis, les indices évoluent en ordre dispersé. Si le Dow Jones marque le pas, après son plus haut historique de vendredi soir, le S&P 500, qui a également battu un record, et le Nasdaq Composite sont mieux orientés grâce à l'accord entre AMD et OpenAI. Les investisseurs commencent à évaluer les conséquences du " shutdown " sur l'économie, alors qu'un nouveau vote devrait avoir lieu dans la soirée, même s'il est peu probable qu'il aboutisse. Le Dow Jones cède 0,12 %, tandis que le Nasdaq Composite et le S&P 500 gagnent respectivement 0,43 et 0,29 %.

Le 11 septembre, Oracle s'était envolé de près de 36% grâce à la signature de méga-contrats liés à l'IA. Celui avec OpenAI, propriétaire de ChatGPT, représente 300 milliards de dollars. Aujourd'hui, AMD flambe de 29,28%, à 209,60 dollars, à la faveur d'un contrat de plusieurs dizaines de milliards de dollars avec OpenAI. En parallèle, le propriétaire de ChatGPT pourrait prendre jusqu'à 10% du concurrent d'Intel. Dans le même temps, Nvidia perd 1,15% à 185,47 dollars, l'accord signé avec AMD étant une pierre dans le jardin du spécialiste des puces pour des applications d'intelligence artificielle.

Les chiffres économiques du jour

Aucune statistique d'envergure n'est programmée ce jour

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Abbvie

Abbvie a révisé à la baisse son objectif de bénéfice annuel en raison d'une charge de 2,7 milliards de dollars liée à des dépenses pour l'acquisition de droits de propriété intellectuelle et de Recherche & Développement. L'impact sur le bénéfice dilué par action ajusté sera de 1,50 dollar. Ainsi, ce dernier devrait être compris entre 10,38 et 10,58 dollars par action, contre une précédente estimation allant de 11,88 à 12,08 dollars.

Fifth Third

Fifth Third et Comerica Incorporated ont annoncé ce lundi la conclusion d'un accord de fusion définitif, aux termes duquel le premier acquerra le second dans le cadre d'une transaction entièrement en actions, évaluée à 10,9 milliards de dollars. Aux termes de cet accord, les actionnaires de Comerica recevront 1,8663 action Fifth Third pour chaque action Comerica, soit 82,88 dollars par action et une prime de 20% par rapport au cours moyen pondéré en fonction des volumes sur 10 jours de Comerica.

Tesla

Tesla est dans le vert. Sur son compte X, le constructeur américain de véhicules électriques a posté deux vidéos donnant rendez-vous le mardi 7 octobre 2025 pour, probablement, une annonce importante. Certains spéculent sur la présentation d'un nouveau véhicule plus abordable que les précédents pour faire face à l'érosion de ses ventes.