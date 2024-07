Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: sans réaction après la correction d'hier information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 15:24









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sans tendance claire jeudi matin après avoir essuyé hier sa pire séance de l'année en raison d'un puissant mouvement vendeur sur les grandes valeurs technologiques.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais évoluent tous autour de l'équilibre, annonçant un début de séance au point mort.



Les investisseurs se montrent hésitants suite à l'annonce, plus tôt dans la matinée, d'une croissance bien plus forte que prévu de l'économie américaine au deuxième trimestre, une surprise qui alimente les doutes quant au rythme de l'assouplissement monétaire à venir de la Fed.



Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté à un rythme annualisé de 2,8% sur le trimestre écoulé, selon une première estimation du Département du Commerce, dépassant largement les attentes du consensus (+1,8%).



Cette accélération de la croissance est susceptible d'alimenter les spéculations sur les intentions de la Fed, que le marché voyait jusqu'ici abaisser ses taux par deux fois d'ici à la fin de l'année.



Après ces chiffres, les traders ne tablent plus qu'avec une probabilité de 85% sur une baisse des taux de la Fed de 25 points de base en septembre, contre 90% hier, selon le baromètre Fedwatch de CME Group.



Autre indicateur économique du jour, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont reculé à 235.000 contre 245.000 la semaine précédente, selon le Département du Travail.



Quant aux commandes de biens durables, elles sont reparties à la baisse en juin (-6,6%) après avoir aligné quatre mois consécutifs de hausse.



Les intervenants de marché peinent également à trouver une direction claire après les résultats trimestriels contrastés dévoilés par plusieurs poids lourds de la cote, dont American Airlines, Honeywell ou Hasbro.



Les comptes de Ford devraient être tout particulièrement sanctionnés à l'ouverture, le titre accusant des pertes de plus de 12% en cotations avant-Bourse.



Le rendement des Treasuries à 10 ans cède 4,5 points de base à 4,24%, davantage affecté par la fuite vers la qualité qui caractérise le retour à l'aversion au risque que les chiffres meilleurs que prévu de la croissance.



Sur le marché des changes, le dollar cède du terrain face à l'euro, qui remonte vers 1,0845.



Le prix du pétrole brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) livrable en septembre lâche 1,7% à 76,2 dollars et se dirige pour l'instant vers un net repli sur l'ensemble de la semaine.





