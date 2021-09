Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : sans grande tendance après les inscriptions information fournie par Cercle Finance • 09/09/2021 à 15:16









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sur une note de prudence jeudi matin après l'annonce d'un nouveau repli des inscriptions au chômage aux Etats-Unis, qui pourrait pousser la Fed à agir. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais évoluent tous autour de l'équilibre, annonçant un début de séance sans grande tendance. Sur le plan macroéconomique, les chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage continuent d'envoyer des signes encourageants attestant d'une amélioration du marché du travail. Les inscriptions aux allocations chômage ont de nouveau diminué la semaine du 30 août pour s'établir à 310.000, contre 345.000 la semaine précédente, leur plus bas niveau depuis mars 2020, soit le début de la crise. Ces chiffres sont publiés dans un contexte d'interrogations sur le rythme du resserrement monétaire des grandes banques centrales, qui pèse depuis quelques séances sur les marchés d'actions. Or la statistique reflète une tendance de fond favorable sur le marché du travail, susceptible d'encourager la Réserve fédérale à tempérer son approche ultra-accommodante dans les prochains mois. Les progrès de l'économie américaine, aussi bien en matière d'emploi que de stabilisation de l'inflation, pourraient donc forcer la Fed à accélérer son processus de 'tapering' , c'est-à-dire la réduction progressive de ses rachats d'actifs. A Francfort, la BCE a annoncé, comme prévu, qu'elle allait désormais mener 'à un rythme légèrement plus faible' ses achats nets d'actifs au titre du programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP). Au vu du parcours hésitant adopté par les marchés boursiers depuis une semaine, le changement de cap de la Fed et de la BCE semble avoir été largement anticipé par les investisseurs et ne devrait pas provoquer trop de remous au niveau des cours. Avec un ton qui pourrait être amené à se durcir dans les prochaines semaines, il n'est pas dit que des ajustements rapides ne se produisent pas sur les segments les plus richement valorisés de la cote, technologie en tête.

