Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : sans grande orientation malgré Pfizer Cercle Finance • 18/11/2020 à 16:52









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue sans grande orientation mercredi matin, pénalisée par la remontée des cas de coronavirus aux Etats-Unis même si la baisse reste contenue à la faveur de nouvelles encourageantes concernant le vaccin de Pfizer. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,3% à 29.885,6 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,2% à 11.873,1 points. 'Les investisseurs digèrent de nouvelles informations favorables sur le front du vaccin contre le Covid-19', commentent les analystes de Wells Fargo Advisors. 'Après les données positives dévoilées hier par Moderna, Pfizer a publié ce matin des données révisées de son étude de phase 3 montrant que son projet de vaccin a atteint une efficacité de 95% dans la prévention du Covid, soit mieux que les 90% initialement annoncés', poursuit le gestionnaire d'actifs. 'Mais les investisseurs doivent également faire face à une remontée continue des cas d'infections au Covid, les Etats-Unis ayant franchi pour la première fois hier le seuil des 150.000 nouveaux cas journaliers en moyenne mobile sur sept jours', souligne Wells Fargo. La séance s'annonce relativement calme du côté des statistiques et le principal chiffre du jour, publié en début de matinée, concernait les derniers chiffres du secteur immobilier. Les mises en chantier de logement ont augmenté de 4,9% en données corrigées des variations saisonnières le mois dernier, à 1.530.000 en rythme annualisé, un niveau supérieur au consensus. Le nombre de permis de construire de logement, censé préfigurer les mises en chantier futures, a par contre stagné à 1.545.000 en octobre, alors que les économistes l'attendaient en légère progression. Du côté des valeurs, Pfizer grimpe de près de 3% et dope le Dow après avoir communiqué les résultats détaillés de son essai clinique, qui devraient être transmis à la FDA dans les jours qui viennent en vue d'une demande d'enregistrement d'urgence. Boeing est également bien orienté (+2,3%) alors que la FAA - l'autorité aéronautique américaine - a donné son feu vert, sous conditions, à la reprise des vols du 737 MAX de l'avionneur. Sur le Nasdaq, Tesla aligne une nouvelle séance de progression (+2%) suite à un relèvement de recommandation des analystes de Morgan Stanley. Le titre avait déjà bondi de 8% hier suite à l'annonce de son inclusion sur le S&P 500.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.