Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : sans grande impulsion après Powell Cercle Finance • 27/08/2020 à 16:58









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue sans grande orientation jeudi matin, dans un marché qui manque d'éléments d'impulsion après les déclarations jugées sans surprise du président de la Réserve fédérale. Une heure après l'ouverture, l'indice Dow Jones des 30 principales valeurs industrielles avance de 0,8% à 28.566,2 points, mais le Nasdaq Composite reste autour de son point d'équilibre, à 11.671,1 points. S'exprimant à l'occasion du symposium des banquiers centraux de Jackson Hole, Jerome Powell a annoncé que la nouvelle stratégie de politique monétaire de la Fed passerait désormais par une cible d'inflation 'moyenne' de 2%. 'Le résultat principal de la vaste revue de la politique monétaire entamée par la Fed consiste en l'acceptation d'un objectif d'inflation plus flexible et d'une plus grande tolérance envers un marché du travail qui pourrait se trouver en surchauffe', résume Commerzbank. 'Cela signifie que la Fed se dirige vers l'élaboration d'une politique monétaire plus souple sur le long terme', estime la banque allemande. Pour l'établissement germanique, la banque centrale regrette ses brusques relèvements de taux à partir de 2015 et cherche désormais à se donner un cadre stratégique mieux adapté à l'environnement actuel de faible croissance, de faible inflation et de faibles taux. La tendance semble surtout alourdie par une nouvelle poussée de tensions entre les Etats-Unis et la Chine. Pékin a en effet dénoncé jeudi des tentatives 'malveillantes' de Washington afin de semer le trouble en mer de Chine méridionale, estimant que ces manoeuvres étaient 'vouées à l'échec'. Le gouvernement chinois affirme que les Etats-Unis ont envoyé à plus de 2000 reprises des avions militaires dans la région au cours du premier semestre, une stratégie qui constitue une 'menace pour la paix régionale' selon Pékin.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.