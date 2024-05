Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: sans grande direction en attendant Nvidia information fournie par Cercle Finance • 20/05/2024 à 15:16









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sans grande direction lundi matin, à l'orée d'une semaine qui sera principalement marquée par les résultats trimestriels de Nvidia.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais évoluent tous autour de l'équilibre, signe avant-coureur d'un début de séance inchangé ou presque.



Wall Street vient d'aligner cinq semaines consécutives de progression, ce qui a permis au Dow Jones, au S&P 500 et au Nasdaq d'enchaîner tour à tour les records historiques la semaine passée.



Mais ces performances rendent une poursuite de la hausse de plus en plus difficile à justifier, sachant que le PER des actions américaines ressort désormais à 20,7, au-dessus de ses moyennes de cinq ans (19,2) et dix ans (17,8).



Dans ce contexte, les investisseurs suivront avec beaucoup d'attention les résultats de Nvidia, dernier grand nom des 'Sept Magnifiques' à publier ses chiffres trimestriels.



L'indice Nasdaq pourrait bien signer de nouveaux plus hauts absolus si le spécialiste des processeurs pour les applications liées à l'intelligence artificielle ne devait pas décevoir mercredi soir.



Au-delà des résultats et des prévisions du groupe, les investisseurs seront particulièrement attentifs à la capacité de l'entreprise à surprendre les attentes en dévoilant de nouveaux projets prometteurs.



'Il faut se souvenir que la folie autour de l'IA avait débuté il y a exactement un an, lorsque Nvidia s'était envolé de plus de 20% en une séance après ses résultats, ce qui lui a permis de tripler de valeur en 12 mois', rappelle Jim Reid, analyste marchés chez Deutsche Bank.



Les investisseurs pourraient par ailleurs faire preuve d'une certaine prudence avant la parution, également prévue mercredi soir, du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale



Ces 'minutes' pourraient en effet leur fournir de nouveaux indices concernant le calendrier des futures baisse de taux d'intérêt aux Etats-Unis.



Selon le baromètre FedWatch du CME Group, la probabilité d'un relèvement des taux en septembre aux Etats-Unis est aujourd'hui d'un peu moins de 50%, signe que le léger ralentissement de l'inflation .



Du côté de l'obligataire, le rendement du dix ans se tend encore aux abords de 4,45% après être tombé la semaine passée à 4,32%, un plus bas depuis plus d'un mois, mais accuse encore un repli de 20 points de base depuis fin avril.



Sur le marché pétrolier, le cours du brut léger américain continue d'évoluer dans une fourchette étroite et recule de 0,5% à 79,6 dollars en l'absence d'éléments d'impulsion.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.