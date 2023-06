Wall Street: sans grande direction en attendant la Fed information fournie par Cercle Finance • 14/06/2023 à 15:16

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sans grande direction mercredi matin dans l'attente de la publication du communiqué de politique monétaire de la Réserve fédérale.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat à terme sur l'indice Dow Jones recule de 0,1%, tandis que celui sur le Nasdaq 100 avance de 0,1%, laissant présager une ouverture hésitante.



La Fed annoncera en début d'après-midi, à l'issue de deux jours de débat, quelles seront ses décisions de politique monétaire. Une demi-heure plus tard, c'est son président, Jerome Powell, qui s'exprimera lors d'une conférence de presse.



Les économistes s'accordent à penser que la Fed devrait opter pour un 'statu quo' en matière de taux après avoir systématiquement relevé le loyer de l'argent lors de ses dix précédentes réunions, c'est-à-dire depuis début 2022.



Les craintes sur l'inflation semblent d'autant plus apaisées que la publication, hier, de l'indice des prix à la consommation a montré que les prix n'avaient augmenté que de 4% en mai, au plus bas depuis mars 2021.



L'annonce ce matin d'un léger repli (-0,3%) des prix producteurs le mois dernier n'apparaît pas en outre de nature à remettre en cause le scénario d'une 'pause' de la part de la Fed.



Si ces chiffres sont plutôt rassurants, les stratèges d'UBS recommandent malgré tout aux investisseurs de se montrer prudents sur les marchés d'actions.



'Nous n'interprétons pas les données du mois de mai comme suffisantes pour

pour permettre à la Fed de mettre un terme définitif à son cycle de resserrement monétaire', fait valoir Mark Haefele, directeur des investissements de la gestion de fortune de la banque suisse.



'Et nous ne pensons pas non plus que ces chiffres peuvent justifier le récent regain d'optimisme ayant entouré les marchés d'actions', ajoute l'analyste.



Pour Mark Haefele, l'inflation de base - qui exclut les éléments volatils que sont l'énergie et l'alimentation - demeurent encore très au-dessus de l'objectif de la Fed.



Parallèlement, il lui semble que les investisseurs sont aujourd'hui beaucoup trop optimistes concernant la perspective d'un atterrissage en douceur de l'économie.



Un pari qui lui paraît dangereux alors que les marchés d'actions américains se traitent à 18,4 leurs bénéfices, soit une prime de 14% par rapport à leur moyenne sur les 15 dernières années.



Sur le marché obligataire, le rendement du papier à dix ans se tasse en direction de 3,78% tandis que le dollar reflue face à l'euro, qui remonte aux abords de 1,0830.



Du côté de l'énergie, le baril de brut léger texan (WTI) repart à la hausse de 1% à 70,2 dollars en attendant la parution, dans l'après-midi, des stocks hebdomadaires de pétrole.