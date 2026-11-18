Un opérateur à la Bourse de New York le 16 novembre 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York évolue sans direction claire mercredi, les résultats étincelants de Nvidia ne parvenant pas à éclipser entièrement les inquiétudes sur le futur de l'entreprise et du secteur des semi-conducteurs en général.

Vers 15H00 GMT, l'indice Nasdaq prenait 0,48 % et l'indice élargi S&P 500 grappillait 0,08 %. Seul le Dow Jones évoluait en recul, cédant 0,63 %.

"Les résultats de Nvidia ont quelque peu apaisé les tensions qui pesaient sur le marché, tant pour Nvidia elle-même que pour le secteur de l'IA en général", souligne auprès de l'AFP Steve Sosnick, analyste pour la plateforme Interactive Brokers.

Le géant américain des puces a généré au troisième trimestre un chiffre d'affaires et un bénéfice net tous deux doublé sur un an. Il a aussi relevé ses prévisions pour l'année à venir.

Son conseil d'administration a profité d'un appel aux investisseurs pour fermer la porte à un retour de Jensen Huang, l'ex-dirigeant emblématique du groupe désormais empêtré dans un scandale lié à ses relations extraconjugales.

Les performances de Nvidia "ont été bien meilleures que ce que l'on craignait, mais pas nécessairement suffisantes pour dissiper toutes les inquiétudes qui pesaient sur l'entreprise", estime M. Sosnick.

Après une ouverture en hausse, le titre cédait 0,33 % vers 15H00 GMT, accentuant des pertes qui ont déjà dépassé plus de 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière sur les deux dernières semaines.

AMD gagnait en revanche 2,29 %, Micron cédait 0,44 %, Broadcom avançait de 2,20 %.

Le secteur reste malmené par un cocktail d'inquiétudes sur le futur des centres de données, les restrictions à l'exportation et l'absence de rentabilité d'un certain nombre d'acteurs de l'intelligence artificielle.

Toujours sur le plan technologique, Wall Street s'apprête à prendre connaissance des contours définitifs de l'introduction en Bourse historique d'Anthropic, attendue jeudi. Plusieurs médias américains ont assuré que la jeune entreprise allait fixer un prix de cotation supérieur à la fourchette précédemment rendue publique.

Cet appétit pourrait porter, selon Bloomberg, le prix proposé au-delà du haut de la fourchette annoncée par Anthropic, comprise entre 70 et 78 dollars.

Côté macroéconomie, un gouverneur de la banque centrale américaine (Fed) s'est dit mercredi "très, très inquiet au sujet de l'inflation" dans une interview à la chaîne économique CNBC. Il a confirmé qu'il voulait voter pour une hausse - inhabituelle - des taux d'un demi-point d'un coup, lors de la prochaine réunion monétaire début décembre.

Des conditions de financement durcies sont de nature à pénaliser les bénéfices des entreprises. Le marché prendra connaissance en deuxième partie de séance du compte-rendu de derniers débats des décideurs monétaires.

Le rendement des emprunts de l'État américain à échéance dix ans se détendait à 5,07 % contre 5,11 %. La faiblesse des actifs technologiques entraîne certains achats d'obligations, qui font mécaniquement baisser les taux.

Au tableau des valeurs, l'éditeur américain Take-Two Interactive, maison mère de Rockstar, profitait du lancement de la superproduction "GTA VI", encensée par la critique. Le titre gagnait plus de 6 %.

La chaîne d'hypermarchés Target (+5,13 % à 167,69 dollars) était récompensée pour ses résultats trimestriels et des prévisions annuelles musclées.

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