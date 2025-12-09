Wall Street sans énergie avant la Fed

Des opérateurs à la Bourse de New York le 5 décembre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York évolue avec prudence mardi, au premier jour d'une réunion de la banque centrale américaine (Fed), à l'issue de laquelle une nouvelle baisse de taux est attendue mercredi.

Vers 14H05 GMT, le Dow Jones prenait 0,22%, l'indice Nasdaq cédait 0,10% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,13%.

"Nous savons tous que quelque chose va se passer demain (mercredi, ndlr)", souligne pour l'AFP Steve Sosnick, d'Interactive Brokers, notant une "prudence et une gestion des risques plutôt qu'une forte envie de spéculer".

Les marchés financiers s'attendent à ce qu'à l'issue de sa dernière réunion de 2025, la Réserve fédérale décide mercredi de baisser à nouveaux ses taux directeurs, d'un quart de point de pourcentage, pour les ramener dans une fourchette entre 3,50% et 3,75%, selon l'outil de veille CME FedWatch.

"Les attentes sont très élevées" et la Fed "n'aime pas surprendre les marchés, sauf si elle en ressent vraiment le besoin, ce qui n'est pas le cas là selon moi. Il est donc raisonnable de s'attendre à une baisse demain", relève Steve Sosnick.

Pour l'analyste, "cela signifie que l'attente est en grande partie liée au résumé des projections économiques", publié tous les trimestres.

Ce document pourra donner des indications aux investisseurs sur la trajectoire de la politique monétaire aux Etats-Unis dans les mois à venir.

La banque centrale américaine suit un double mandat: elle doit veiller à ce que le marché de l'emploi reste dynamique mais aussi maintenir l'inflation proche de 2% sur le long terme.

Le discours du président de l'institution Jerome Powell, attendu mercredi à l'issue de la réunion, sera aussi particulièrement scruté, bien qu'il "ne soit peut-être pas aussi crucial cette fois-ci, car son mandat touche à sa fin", estime Steve Sosnick.

Le mandat de M. Powell court jusqu'en mai 2026.

Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans se détendait très légèrement vers 14H55 GMT, à 4,15%, contre 4,16% à la clôture la veille.

Côté indicateurs, les rapports sur l'emploi "Jolts" pour le mois de septembre et d'octobre, qui recensent le nombre de créations de postes aux Etats-Unis, sont ressortis au-delà des attentes.

A la cote, le géant des puces Nvidia (-0,77% à 184,15 dollars) n'était pas vraiment porté par l'autorisation, par Donald Trump, de la vente de certains de ses processeurs graphiques en Chine.

Cela "semblait certainement être une très bonne nouvelle", mais l'idée d'une "redevance de 25% sur la vente de ces puces (auprès de l'Etat américain, ndlr)" a échaudé les investisseurs, juge Steve Sosnick.

La chaîne américaine de magasins de bricolage Home Depot (+1,61% à 355,58 dollars) était recherchée en raison de ses prévisions de performances financières pour 2026.

L'an prochain, la société, qui se présente comme le numéro un mondial du bricolage, table sur une hausse de ses ventes comprise entre 2,5% et 4,5% (+2% à taux de change comparable).

La progression pourrait être plus soutenue en cas de reprise du marché de l'immobilier, dont la morosité a pesé sur le secteur du bricolage.

Le réseau de pharmacies CVS Health (+3,71% à 79,37 dollars) profitait de prévisions pour l'année prochaine meilleures qu'escompté par les analystes.

Nasdaq