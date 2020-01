Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : sans direction, Tesla brille, Facebook corrige Cercle Finance • 29/01/2020 à 23:26









(CercleFinance.com) - Fin de séance décevante à Wall Street qui a fini en ordre dispersé alors que le vert dominait sans partage à mi-séance et même après la publication du communiqué de la FED: c'est une 'petite phrase' prononcée lors de la conférence de presse qui a un peu douché le marché, en remettant sur la table le problème du coronavirus, qualifié de 'sérieux'. Au final, le Dow Jones qui tutoyait à mi-séance les 28.90 grappille 0,04% à 28 734, le Nasdaq Composite +0,06% à 9.275... et le S&P-500 déçoit avec un repli de -0,09%, à 3.273. Sinon, il n'y avait rien dans le communiqué final de la FED qui puisse inquiéter: pas question pour l'instant de réduire les injections de liquidités au quotidien, ni le rythme du gonflement de son portefeuille d'instruments financiers. La FED confirme que l'économie américaine 'est en bonne santé' (elle croit à un ' rythme modéré ', soutenue par la consommation, sur fond d'inflation 'faible'), mais elle pourrait être victime des perturbations de l'activité en Chine et probablement dans le reste du monde '. Après les 3 baisses de taux de l'année 2019, FED continue d'attendre pour bien évaluer la situation. Même si les scores finaux sont très modestes, il y a eu de fortes disparités au sein du 'S&P' et du Nasdaq avec de gros replis sur Xilinx -10,3%, AMD -6%, Seagate -4,8%, e-Bay -4,5%, Starbucks et Micron -2,1%, Intel -1,5%. Peu après la clôture, Facebook chutait de -7% malgré un profit de 7,35Mds$ (2,56$/titre contre 2,53 attendu). Le chiffre d'affaire gonfle de +25% à 21,1Mds$ (20,9Mds$ attendu) mais les analystes attendaient sans doute mieux et ils notent une hausse des dépenses marketing. Symétriquement, Tesla s'envolait de +6,5% à 615$, un nouveau plus haut historique après la clôture de Wall, pour une capitalisation de 111Mds$. Le bénéfice trimestriel, le deuxième consécutif, est en léger repli, le chiffre d'affaires a augmenté à 7,38Mds$ contre 7,23Mds$ et le groupe dit anticiper plus de 500.000 livraisons en 2020. Le S&P500 s'est replié malgré les hausses de General Electric +10,3% (promesse de retour aux cash flows positifs), Facebook +2,5%, Apple +2,1%, Boeing +1,7%.

