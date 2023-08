Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: sans direction, les rendements se tendent information fournie par Cercle Finance • 17/08/2023 à 17:37









(CercleFinance.com) - Wall Street peine à trouver une direction claire jeudi sur fond de hausse continue des rendements obligataires, une remontée alimentée par les dernières 'minutes' de la Fed qui ont renforcé hier les craintes d'une poursuite du durcissement monétaire.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,1% à 34.781,3 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,4% à 13.424,7 points.



L'envolée récente des rendements des Treasuries a été provoquée par la publication de statistiques américaines solides qui ont amené les investisseurs à revoir à la hausse leurs anticipations en matière de taux.



Les craintes ayant trait à un possible resserrement monétaire ont été nourries hier par les 'minutes' de la dernière réunion de la Réserve fédérale, qui ont mis en lumière ses inquiétudes concernant la persistance de l'inflation.



Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans, dont la remontée rapide est à l'origine de la correction boursière du mois d'août, a grimpé ce matin au-delà de 4,30%, atteignant un nouveau plus haut e 15 ans.



Les statistiques publiées dans le courant de la matinée semblent avoir accentué les tensions sur les rendements, ce qui pèse sur les actions qui se traitent à des niveaux de valorisation élevés selon les analystes.



Les inscriptions au chômage ont ainsi reculé de seulement 11.00 la semaine dernière aux Etats-Unis, à 239.000 contre 250.000 la semaine précédente.



L'indice 'Philly Fed' mesurant l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie calculé par la Fed locale est passé de -13,5 en juillet à +12 ce mois-ci, sa première lecture positive depuis août 2022.



L'indice composite des indicateurs avancés, calculé par le Conference Board, a lui diminué de 0,4%, un repli conforme aux attentes.



L'indice CBOE, qui mesure la volatilité du S&P 500, baptisé 'indice de la peur', poursuit son redressement en progressant encore de 2% à 17,2 points.



Côté valeurs, Cisco gagne plus de 4% suite à la présentation de résultats meilleurs que prévu, accompagnés de perspectives solides.



Walmart est lui boudé en Bourse (-1,4%) en dépit du relèvement de ses prévisions annuelles, annoncée à l'occasion d'une publication trimestrielle elle-même meilleure que prévu.





