Wall Street: sans direction, la tech toujours bien orientée

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue en ordre dispersé mardi, la lourdeur des valeurs bancaires pesant sur le Dow Jones alors que de modestes rachats à bon compte tirent le Nasdaq vers le haut.



En fin de matinée, l'indice Dow cède 0,3% à 34.376,9 points, tandis que le Nasdaq Composite s'octroie une progression de 0,4% à 13.546,5 points.



L'indice S&P du secteur de la finance lâche 0,5%, le repli le plus marqué des 11 grands secteurs de l'indice, en réaction à la décision de l'agence S&P Global de dégrader sa note sur plusieurs établissements régionaux.



Au sein du Dow Jones, JPMorgan Chase perd 1,4%, Goldman Sachs 0,8% et American Express 0,6%.



Comme hier, la cote est principalement portée par un redressement des valeurs technologiques après trois semaines de repli pour le Nasdaq, soit un recul de près de 6% de l'indice depuis le début du mois d'août.



La remontée des 'techs' l'emporte ainsi sur la poursuite des tensions sur le compartiment obligataire, où la tendance continue de se dégrader.



Après avoir atteint un nouveau record de 16 ans, au-delà de 4,36%, le rendement des Treasuries à dix ans reflue un peu, en direction de 4,33%, alors même que seuls 15,5% des investisseurs croient à une hausse de taux en septembre.



Seul indicateur économique du jour, les ventes de logements anciens aux Etats-Unis ont reculé de 2,2% le mois dernier par rapport à juin, à 4,07 millions en rythme annualisé et en données corrigées des variations saisonnières (CVS).



Le prix de vente médian a atteint 406.700 dollars, en progression de 1,9% sur un an.



Côté valeurs, Hasbro grimpe de 7% après des commentaires encourageants des analystes de BofA, qui estiment que le marché sous-estime la valeur de la propriété intellectuelle du fabricant de jouets.



Nvidia se replie de 2%, les investisseurs préférant prendre des bénéfices à la veille de la parution de ses résultats trimestriels, alors que le titre a triplé de valeur cette année.





