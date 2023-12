Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: sans direction, indicateurs sans grand relief information fournie par Cercle Finance • 01/12/2023 à 17:11









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sans tendance claire vendredi au début d'une séance animée par une série d'indicateurs économiques sans grand éclat.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,2% à 36.030,6 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,3% à 14.177,5 points.



Les investisseurs reprennent leur souffle après la récente séquence haussière suscitée par le ralentissement marqué de l'inflation qui a renforcé les espoirs de baisse des taux.



Après un gain de l'ordre de 9% en novembre, soit sa meilleure performance mensuelle de l'année, l'enthousiasme lié à l'évolution des politiques monétaires tend à retomber.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones avance de 1,8%, tandis que le Nasdaq se replie d'environ 0,5%.



Du côté des indicateurs, l'indice ISM manufacturier est ressorti parfaitement inchangé en novembre à 46,7, au même niveau qu'en octobre, alors que les économistes l'attendaient en hausse à 47,8.



Publié un peu plus tôt, l'indice PMI manufacturier publié par S&P Global est ressorti à 49,4 en définitive pour le mois écoulé, conformément à son estimation 'flash' et après 50 pour octobre.



En réaction à ces indicateurs, le rendement des Treasuries à dix ans recule à 4,31%, tandis que le dollar remonte fortement face à l'euro, aux abords de 1,0845.



S'agissant des valeurs, Johnson & Johnson gagne 1% à la faveur d'un relèvement de recommandation à l'achat des analystes d'UBS.



Tesla poursuit son repli au lendemain du lancement officiel du Cybertruck, son nouveau pick-up, qui ne devrait pas avoir beaucoup d'effet sur les résultats financiers du groupe, selon les analystes.





