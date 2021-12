Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: sans direction claire pour finir la semaine information fournie par Cercle Finance • 17/12/2021 à 17:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sur une note hésitante vendredi, dans un marché qui semble privé de direction depuis les décisions annoncées mercredi par la Fed.



En toute fin de matinée, le Dow Jones lâche 0,8% à 35.608 points alors que le Nasdaq Composite avance de 0,5% à 15.260,8 points.



Le Dow Jones avait grimpé de près de 1,1% mercredi, tandis que le Nasdaq Composite s'adjugeait 2,1%, dopés par la communication claire de la Réserve fédérale qui s'en est tenue à ce qu'elle avait préannoncé ces derniers mois.



Après avoir feint d'ignorer la confirmation du resserrement de la politique monétaire de la banque centrale, les marchés d'actions américains se sont finalement retourné à la baisse hier soir.



Beaucoup d'opérateurs se demandent toujours si l'inflation constitue une véritable menace ou si les prix devraient se modérer d'eux-mêmes l'an prochain, ce qui signifie qu'un relèvement trop précoce des taux d'intérêt risquerait de brider la reprise.



Les investisseurs continuent par ailleurs de redouter de nouvelles mesures de restriction avec la propagation exponentielle du variant Omicron.



Illustrant tous ces questionnements, l'indice de volatilité VIX du CBOE, qui fait office d'étalon de la peur chez les investisseurs, se tend à nouveau de 2% à 21 points.



A ce titre, la séance d'aujourd'hui constitue une séance des 'quatre sorcières' qui sera marquée par l'arrivée à expiration de 'futures' et d'options, un événement qui tend à accroître l'instabilité de la cote.



Les indices américains - qui sont tous négatifs sur l'ensemble de la semaine - vont devoir batailler ferme pour conserver une avance symbolique sur le mois de décembre, une période traditionnellement favorable à la Bourse.



Côté valeurs, FedEx progresse de 6% après avoir annoncé jeudi soir à l'occasion de sa publication trimestrielle le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions de cinq milliards de dollars.



Oracle décroche de 5% alors que des information de presse lui prêtent l'intention de racheter Cerner, l'un des leaders mondiaux des systèmes d'information de soins et de recherche pour l'hôpital.





Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.