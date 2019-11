Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : sans direction claire malgré l'UMich Cercle Finance • 22/11/2019 à 17:01









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sans tendance claire vendredi en début de séance malgré l'annonce d'une amélioration de la confiance des consommateurs américains. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,2% à 27.825,2 points, mais le Nasdaq Composite lâche encore 0,1% à 8496,1 points. L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a été mesuré à 96,8 points au mois de novembre, alors que les économistes l'anticipaient en moyenne à 95,7 points. L'indice 'UMich' ressort donc en hausse par rapport à son niveau affiché au titre du mois d'octobre, ce qui montre que la consommation demeure un solide moteur de la croissance Outre-Atlantique. Pour DWS, 'les consommateurs demeurent optimistes', tout au moins 'pour l'instant'. 'On doit beaucoup aux ménages privés: notamment le fait que, grâce à eux, le ralentissement économique causé par les conflits commerciaux mondiaux et la faiblesse du secteur manufacturier ne nous a pas encore plongés dans une récession plus vaste', estime le gestionnaire d'actifs. Autre indicateur publié après l'ouverture, l'indice PMI d'IHS Markit pour le secteur manufacturier des Etats-Unis ressort à 52,2 en estimation flash pour le mois de novembre, à comparer à 51,3 pour octobre. Les analystes étaient un peu moins optimistes: le consensus visait en effet une estimation flash à 51,5. Du côté des valeurs individuelles, Gap s'inscrit en hausse de 2,2% après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, en dépit d'une nouvelle contraction de ses ventes. Tesla lâche de son côté près de 6%, les investisseurs se demandant si le design ultra-futuriste du nouveau pick-up du groupe californien ne va pas reléguer le 'Cybertruck' à un produit de niche. HP progresse de 1,5% alors que Xerox a menacé de rendre hostile son offre publique d'achat sur le fabricant de PC et d'imprimantes.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.