Un opérateur à la Bourse de New York, le 16 novembre 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Wall Street évoluait en ordre dispersé vendredi, l'entrée en Bourse d'Anthropic ne parvenant pas à dissiper la crainte d'un possible essoufflement de l'engouement suscité par l'intelligence artificielle (IA).

Vers 15H20 GMT, le Nasdaq - qui rassemble les valeurs technologiques - reculait de 1,73 %, l'indice élargi S&P 500 perdait 0,72 %.

Seul le Dow Jones - composé de valeurs plus traditionnelles - évoluait dans le vert (+0,40 %), à la faveur d'une rotation hors de l'IA.

"Anthropic n'a pas réussi à redonner de l'élan au marché hier. (...) Ce matin, la situation ne montre aucun signe d'amélioration", résume dans une note Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Le concepteur de l'IA Claude a pourtant fait une entrée remarquée sur la place américaine, terminant en hausse de près de 17 % après une levée de fonds record de 81,3 milliards de dollars.

Le titre chutait toutefois de plus de 10 % à 86,60 dollars pour sa deuxième séance en Bourse, vendredi, se rapprochant peu ou prou de son prix initial fixé à 83 dollars.

Le repli d'Anthropic est un nouveau coup dur pour le secteur de l'IA, déjà affecté par un cocktail d'inquiétudes, qui portent notamment sur les sommes gigantesques englouties pour développer cette technologie, avec un retour sur investissement encore faible.

Autre revers : une série de scrutins locaux début novembre aux États-Unis a imposé de nouvelles restrictions ou interdictions à l'implantation de centres de données, infrastructures essentielles au développement de l'IA, faisant craindre un ralentissement de leur construction.

Les déboires de Nvidia (-4,76 % à 139,03 dollars, vendredi) continuent aussi de peser sur le secteur après le départ de son ex-dirigeant Jensen Huang, éclaboussé par un scandale mêlant relations extraconjugales et soupçons d'espionnage.

Le Nasdaq a perdu plus de 13 % depuis son plus haut atteint début octobre.

Les géants des puces, locomotives de la Bourse américaine ces dernières années et indispensables au développement de l'IA, ont enregistré de lourdes pertes sur la même période.

AMD a perdu environ 28 %, Broadcom a chuté de plus de 12 %, Intel a dégringolé de 50 % et Nvidia de plus de 40 %.

"La bulle IA s'est déjà dégonflée (...) cela s'est passé au ralenti", va jusqu'à affirmer Adam Sarhan, à la tête de la plateforme financière MarketTerminal.com, interrogé par l'AFP. "Reste à savoir jusqu'où la correction ira."

Les investisseurs se réfugiaient vendredi dans les bons du Trésor américain, valeurs refuges par excellence.

Le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État américain - qui évolue en sens inverse de son prix - évoluait à 4,97 %, contre 5,05 % à la clôture la veille.

Côté macroéconomique, les investisseurs patientent avant la publication de l'indice d'inflation PCE, référence pour la banque centrale américaine (Fed), pour le mois de novembre.

Attendu mercredi, cet indicateur pourrait fournir de nouveaux indices sur l'orientation de la politique monétaire américaine, laquelle devrait rester restrictive face à une inflation tenace.

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