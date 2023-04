Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: sans direction claire faute d'indicateurs information fournie par Cercle Finance • 11/04/2023 à 15:16

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sur une note hésitante mardi matin dans un marché qui s'annonce prudent à la veille de la publication des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis.



A ce stade de la journée, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais laissent anticiper une ouverture de la Bourse de New York sur des scores très proches de l'équilibre.



Les variations devraient rester limitées en l'absence d'événements ou d'indicateurs économiques susceptibles de faire évoluer la tendance, l'attentisme l'emportant avant la parution, demain, des chiffres très attendus de l'inflation.



Si l'agenda macroéconomique s'annonce particulièrement maigre ce mardi, le programme s'intensifiera demain avec l'annonce des prix à la consommation au mois de mars, qui devraient confirmer leur récente tendance au ralentissement.



Les chiffres conformes aux attentes de l'emploi américain - publiés vendredi - ont apporté un peu de soutien aux marchés d'actions américains hier, sans toutefois leur permettre de retrouver un véritable élan haussier.



Les stratèges voient bon nombre de raisons qui justifient selon eux de rester en dehors du marché actuellement, citant pêle-mêle le ralentissement de l'économie, les inquiétudes entourant le secteur de l'immobilier commercial ou l'assèchement du crédit.



Face à ces craintes, le rendement des Treasuries à 10 ans recule à 3,39% mardi matin, les bons du Trésor jouant de nouveau leur rôle de valeur refuge dans un contexte économique plus incertain.



Le pétrole poursuit sa stabilisation après un mois de mars mouvementé, qui s'est soldé par l'annonce de nouvelles baisses de production de la part de l'Opep+. Le baril de brut léger américain est inchangé à 79,7 dollars.



Sur le marché des changes, le dollar recule en direction de 1,0910 face à l'euro dans l'attente des chiffres de l'inflation qui paraîtront demain.



les investisseurs font également preuve d'une certaine retenue à l'approche de la saison des résultats d'entreprise dont ils attendent une nette dégradation des bénéfices, la plus marquée en quasiment trois ans.



Vendredi, JPMorgan Chase, Citi et Wells Fargo ouvriront le bal des publications trimestrielles aux Etats-Unis.