Wall Street: sans direction claire en début de séance information fournie par Cercle Finance • 28/01/2022 à 16:51

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert sans tendance claire vendredi matin, les intervenants peinant à trouver une direction après des résultats trimestriels contrastés et une mesure de l'inflation plus préoccupante que prévu.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones recule de 0,4% à 34.029,6 points tandis que le Nasdaq Composite s'accroche à son point d'équilibre, à 13.353,4 points.



Avec des pertes hebdomadaires de plus de 1%, le Dow Jones est en passe de signer une quatrième semaine de baisse consécutive, nouvelle illustration de la passe compliquée que traverse Wall Street depuis le début de l'année.



Depuis quelques semaines, les investisseurs s'inquiètent de la perspective de voir la Réserve fédérale relever ses taux, en raison des effets pernicieux de la remontée de l'inflation.



Les derniers chiffres de l'inflation, bien plus élevés que prévu, confortent le scénario d'une accélération des hausses de taux de la Fed au cours des mois qui viennent.



Dévoilé ce matin, l'indice des prix PCE, une mesure de l'inflation privilégiée par la Fed, s'est accru de 0,1 point à +5,8% en données totales en décembre, atteignant 4,9% hors énergie et alimentation.



Le dollar est passé en territoire négatif après la publication de ces chiffres, pour coter autour de 1,1150 face à l'euro, tandis que les rendements des emprunts d'Etat américains accentuent leur repli avec des Treasuries à 10 ans qui refluent vers 1,79%.



La séance est également animée par plusieurs résultats d'entreprises de premier plan.



Principal soutien à la tendance, Apple suscite l'enthousiasme du marché (+4%) après des résultats trimestriels meilleurs que prévu, salués unanimement ou presque par les analystes.



Les analystes de New Street ont ainsi décidé d'abandonner leur recommandation à la vente sur le titre, estimant que la demande pour l'iPhone ne montrait aucun signe de ralentissement.



Chevron lâche de son côté près de 5% suite à la publication de performances trimestrielles très inférieures aux prévisions.



Autre poids lourd du Dow Jones, Caterpillar cède 5,5% dans le sillage de ses comptes pour le dernier trimestre de l'année 2021, eux aussi fraîchement accueilli par le marché.



A noter que les investisseurs ont appris dans le courant de la matinée que l'indice de confiance des consommateurs américains compilé par l'Université du Michigan s'était bien dégradé en janvier, à 67,2, contre 68,8 en première estimation en net recul par rapport au niveau de 70,6 atteint en décembre.