Wall Street: sans direction claire après les 'minutes'

(CercleFinance.com) - Les places boursières américaines ont terminé la séance de mercredi dans le rouge après la publication des 'minutes' de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale.



En fin de séance, le Dow Jones se replie de 0,4%, tandis que le Nasdaq perd 0,2%.



La Fed a publié à 14h00 (heure de New York) le compte-rendu de sa réunion des 13 et 14 juin, qui s'était soldée par un 'statu quo' sur les taux d'intérêt.



La Réserve fédérale a mis l'accent sur la nécessité de poursuivre une politique monétaire 'restrictive' tant que l'inflation ne serait pas revenue autour de son objectif de 2%.



Selon les 'minutes' de la Fed, l'économie américaine - sous l'effet de la remontée des taux d'intérêt - pourrait se diriger vers une récession d'ici à la fin de l'année.



La banque centrale américaine a confirmé prévoir deux nouvelles hausses de taux d'ici à la fin de l'année en raison du rythme trop lent du processus de désinflation.



Les investisseurs restent sur des charbons ardents dans l'attente du moindre indice qui leur permettra de préciser le calendrier qu'adoptera la Fed pour relever ses taux.



Les spéculations sur la remontée du loyer de l'argent font repartir les rendements obligataires à la hausse, avec des Treasuries à dix ans qui se tendent vers 3,89%, mais portent aussi le dollar, puisque l'euro revient vers 1,0860.



Sur le plan des indicateurs macroéconomiques publiés ce mercredi, les commandes à l'industrie se sont encore accrues de 0,3% en mai après avoir déjà progressé de 0,3% en avril.



Du côté des valeurs, les valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA) ont de nouveau le vent en poupe, comme l'illustrent les progressions de Meta Platforms (+3%), Alphabet (+1,5%).



Microsoft profite de commentaires encourageants de Wedbush Securities, qui voit le géant des logiciels rejoindre Apple, début 2024, dans le club ultra-select des entreprises pesant plus de 3.000 milliards de dollars en Bourse.



Le titre Netflix surperforme (+1%) suite à un relèvement de recommandation de Goldman Sachs, qui dit miser sur les récentes initiatives mises en place par le géant du streaming.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.