Wall Street : sans direction claire après l'inflation

(CercleFinance.com) - Wall Street évolue sans direction claire mardi après la publication des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, ressortis conformes aux attentes, ce qui semble conforter le scénario d'un maintien de la politique ultra-accommodante de la Fed.

Une heure après l'ouverture, l'indice Dow Jones perd 0,4% à 33.605,8 points. Le S&P 500, plus large, grignote de son côté 0,1% à 4133,1 points, après avoir inscrit un nouveau record à 4132 points. Quant au Nasdaq Composite, il prend 0,7% à 13.951,5 points.

Si la hausse des prix à la consommation aux Etats-Unis s'est accélérée en mars, sa progression semble essentiellement due à la flambée des prix de l'essence.

Les prix de détail ont ainsi augmenté de 0,6% le mois dernier par rapport au mois de février, à en croire les chiffres publiés ce matin par le Département du Travail.

La forte hausse du prix des carburants (+9,1%) atteste toutefois le scénario d'une poussée temporaire de l'inflation, pas encore susceptible de justifier un changement de politique monétaire de la part de la Réserve fédérale.

Hors alimentation et énergie, deux catégories traditionnellement volatiles, les prix dits 'core' ont quant à eux augmenté de 0,3% d'un mois sur l'autre et de 1,6% annuellement le mois dernier, conformément à ce qu'attendaient les analystes.

Si ces chiffres ne provoquent pas de remous, ils semblent un peu freiner les acheteurs ce matin à New York.

Sur le compartiment obligataire, la réaction des T-Bonds semble cependant très mesurée avec une progression d'un point de base à 1,68%, ce qui assimile la publication à une sorte de 'non-événement'.

Le marché semble en revanche pâtit plus sévèrement de la décision de la FDA et du centre américain de prévention et de contrôle des maladies (CDC) de recommander une 'pause' dans l'administration du vaccin contre le Covid de Johnson & Johnson, invoquant un principe de précaution.

Les deux organismes publics expliquent avoir recensé six cas de caillots sanguins rares et sévères aux Etats-Unis sur les plus de 6,8 millions de doses injectées à ce jour dans le pays.

Johnson & Johnson perd 2,6% en Bourse après avoir pris la décision de retarder le déploiement de son vaccin contre la Covid-19 en Europe, après s'être entretenu avec les autorités sanitaires européennes.

Sur le segment technologique, le spécialiste des puces graphiques Nvidia s'adjuge plus de 2% après avoir annoncé que son activité était plus robuste que prévu sur le trimestre en cours et avoir officialisé le prochain lancement d'un processeur central venant chasser Intel sur ses propres terres.