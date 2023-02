Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: sans direction avec les tensions sur les taux information fournie par Cercle Finance • 07/02/2023 à 17:12

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sans direction claire mardi sur fond de remontée continue des rendements obligataires face aux incertitudes entourant l'évolution de la politique monétaire de la Fed.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,4% à 33.763 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,1% à 11.898,7 points.



Les craintes d'une poursuite du resserrement monétaire orchestré par la Réserve fédérale pèsent sur le marché obligataire, notamment depuis la publication vendredi dernier de solides chiffres de l'emploi.



A près de 3,65%, après avoir atteint 3,66% en début de journée, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans revient en direction de ses plus hauts depuis le début de l'année.



Ce nouvel accès de tension sur le marché obligataire s'explique par l'imminence de la prise de parole de Jerome Powell, le président de la Fed, qui doit s'exprimer à la mi-journée lors d'une conférence organisée par le Club économique de Washington.



L'idée générale est que le discours du patron de la banque centrale devrait rester très ferme et qu'il devrait répéter que le combat contre l'inflation est loin d'être gagné.



Toutes les classes d'actifs ne sont pas victimes du retrait des investisseurs, l'or trouvant notamment grâce à leurs yeux, signe que l'aversion au risque n'est pas encore généralisée.



La remontée des rendements soutient le dollar, qui se redresse de 0,3% face à l'euro, qui revient coter autour de 1,0690 face au billet vert.



La fin de la saison des résultats explique également l'atonie des échanges, tandis que l'annonce d'un creusement du déficit commercial en décembre n'a pas vraiment eu d'impact sur la cote.



Parmi les rares entreprises à avoir publié ses performances trimestrielles, DuPont de Nemours grimpe de 5,2% après avoir dévoilé un BPA trimestriel en augmentation de 16% avec une marge opérationnelle hausse de 1,2 point à 24,4% pour des revenus en repli de 4% à 3,1 milliards de dollars.



Activision Blizzard gagne lui aussi 5,2% après avoir dévoilé de son côté un BPA non GAAP de 0,78 dollar contre 1,01 dollar pour le quatrième trimestre, pour une marge d'exploitation de 24% et des revenus en croissance de 8% à 2,33 milliards de dollars.



Plus forte hausse du Dow Jones, Microsoft grimpe de 2,1% avant la tenue d'une conférence de presse devant dévoiler les contours de son partenariat avec OpenAI, le propriétaire de l'application d'intelligence artificielle ChatGPT.



D'après les analystes, le géant de Redmond (Washington) pourrait décider d'intégrer les fonctionnalités de ChatGPT à son moteur de recherche Bing en vue de mieux rivaliser avec Google.