Wall Street sans direction avec le « Shutdown » et un indicateur sur l’emploi inquiétant

(AOF) - Sans surprise, les indices américains font preuve de prudence. Les raisons qui incitent les investisseurs à limiter leurs prises de risque sont nombreuses entre le " Shutdown " qui va paralyser certaines administrations fédérales américaines tant qu’un accord budgétaire ne sera pas trouvé entre le président et les parlementaires, ou encore l’enquête ADP sur l’emploi dans le secteur privé qui a révélé des destructions de postes aux États-Unis en septembre. Dans ces conditions, à 17h30, le Dow Jones gagne 0,13 %, alors que le Nasdaq Composite et le S&P 500 cèdent respectivement 0,05 et 0,03 %.

Nike (+5,55%, à 73,621 dollars) progresse au lendemain de la publication de ses résultats du premier trimestre de son exercice 2025/2026 dépassant les attentes du marché. Sur les trois premiers mois de cette période, le chiffre d'affaires du fabricant d'articles de sport s'est élevé à 11,7 milliards de dollars. Selon les données compilées par LSEG, les analystes anticipaient un repli des ventes de 5,1%, à 11 milliards de dollars. Finalement, les revenus ont baissé de seulement 1% à taux de change constant, mais ont progressé de 1% en données publiées.

Les chiffres économiques du jour

L’indice PMI manufacturier de l’ISM a progressé légèrement plus que prévu en passant de 48,7 à 49,1 points, alors qu’une hausse à 49 points était envisagée par les économistes. Si cet indicateur reste sous le seuil des 50 points, qui marque la frontière entre progression et contraction de l’activité, sa progression à 49,1 points révèle un ralentissement du rythme de la contraction par rapport au mois précédent.

Aux États-Unis, entre les mois d’août et de septembre, l’indice PMI manufacturier est passé de 53 à 52 points, conformément aux attentes des analystes. Ce repli d’un point confirme un ralentissement de la croissance du secteur manufacturier le mois dernier.

Selon l’enquête ADP sur l’emploi dans le secteur privé, l’économie américaine a détruit 32 000 emplois le mois dernier, là où les analystes tablaient sur 52 000 créations, soit 2 000 de plus qu’au mois d’août. Il s’agit de la deuxième fois cette année que les États-Unis détruisent des postes après le mois de juin (-33 000 unités).

Toujours aux États-Unis, les stocks hebdomadaires de pétrole ont augmenté de 1,792 million de barils, contre des attentes à +1,5 million et un précédent à -0,607 million. De leur côté, les réserves d'essence ont progressé de 4,125 millions de barils, après une baisse de 1,081 million une semaine plus tôt. Enfin, les stocks de produits distillés ont connu une croissance de 0,578 million de barils, contre une baisse de 1,685 million d'unités auparavant.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway serait en pourparlers pour racheter l'activité pétrochimique d'Occidental Petroleum pour environ 10 milliards de dollars, selon des sources proches du dossier citées par le Wall Street Journal. Cette transaction, qui serait la plus importante de la société d'investissement de Warren Buffett depuis 2022, pourrait être conclue dans les prochains jours, ont déclaré ces personnes. La division pétrochimique d'Occidental, OxyChem a généré près de 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires au cours des 12 mois clos en juin.

Bristol Myers Squibb

Les autorités sanitaires américaines (FDA) ont accordé la désignation " Fast Track " au BMS-986446 de Bristol Myers Squibb. Il s'agit d'un anticorps potentiellement de premier ordre actuellement en phase 2 de développement pour le traitement de la maladie d'Alzheimer à un stade précoce. Cette désignation vise à faciliter le développement et à accélérer l'évaluation de médicaments expérimentaux destinés à traiter des affections graves et à répondre à un besoin médical non satisfait.

Lithium Americas

Lithium Americas, une société basée à Vancouver et cotée à Wall Street, a indiqué que le ministère américain de l'énergie (DOE) avait pris une participation de 5% dans la société et de 5% dans sa co-entreprise avec General Motors, Thacker Pass. Dans ce cadre, le DOE a procédé au premier versement de 435 millions de dollars sur le prêt de 2,26 milliards de dollars précédemment annoncé. Il a également accepté de reporter 182 millions de dollars de service de la dette sur les cinq premières années.

Nike

Au premier trimestre de son exercice 2025/2026, le chiffre d'affaires de Nike s'est élevé à 11,7 milliards de dollars, en baisse de 1% à taux de change constant, mais en progression de 1% en données publiées. La marge brute a diminué de 320 points de base pour s'établir à 42,2%, principalement en raison de la baisse du prix de vente moyen et de la hausse des droits de douane en Amérique du Nord. Le bénéfice net s'est élevé à 727 millions de dollars, en baisse de 31%. Le bénéfice dilué par action ressort à 0,49 dollar, soit une baisse de 30%, contre un consensus de 0,27 dollar.

Secteur pharmaceutique

Le secteur pharmaceutique américain devrait encore être surveillé au lendemain de l'accord signé entre Pfizer et l'administration américaine. Ce dernier prévoit la baisse du prix de certains médicaments en échange d'un gel des droits de douane et la possibilité d'une accélération des examens réglementaires pour de futurs traitements. Pour les analystes, d'autres accords devraient suivre ce qui lève une grande partie de l'incertitude qui entourait les perspectives des grands laboratoires pharmaceutiques.