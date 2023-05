Wall Street sans direction avant de nouveaux pourparlers sur la dette

Des opérateurs du New York Stock Exchange ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

La Bourse de New York ne savait sur quel pied danser lundi, les indices étant divisés, avant une reprise des négociations sur la dette américaine entre le président Joe Biden et le leader des républicains à la Chambre, Kevin McCarthy.

L'indice Dow Jones cédait 0,37%, le Nasdaq avançait de 0,43% tandis que le S&P 500 était stable (+0,02%) à 14H10 GMT.

Malgré les incertitudes à Washington et la rupture des pourparlers vendredi, les indices étaient parvenus à conclure une semaine positive. Le Nasdaq a terminé sur un gain hebdomadaire de 3,04%, le S&P 500 a avancé de 1,65% et le Dow Jones a grappillé 0,38%.

Le président démocrate et le leader de l'opposition se sont parlés dimanche au téléphone et sont tombés d'accord pour reprendre les discussions dans la journée lundi.

Il s'agit d'éviter à tout prix un dangereux et inédit défaut de paiement pour les Etats-Unis qui, s'ils ne peuvent continuer d'emprunter, risquent dès le 1er juin de manquer de rembourser des échéances.

A dix jours de la date fatidique, la menace se fait donc de plus en plus réelle et commence à inquiéter les investisseurs même si cela ne se traduit pas encore de façon prononcée sur les actions.

L'indice à guetter est le VIX, qui mesure la volatilité du marché, et pour l'instant il restait en hausse modeste à 17 points.

Mais les réflexions anxieuses vont bon train, à l'instar d'une note d'analystes de JPMorgan intitulée "A l'approche du Rubicon budgétaire": "nous restons prudemment optimistes quant au fait que les discussions entre le président Biden et le speaker McCarthy déboucheront sur un accord au moins partiel pour relever le plafond de la dette".

"Un environnement politique compliqué, associé à une date limite plus proche que prévue (...) et à un positionnement optimiste des actions suggèrent un risque élévé de réévaluation importante des actions si la date X est franchie", s'inquiètent aussi ces analystes.

Pour Patrick O'Hare de Briefing, "le marché est certainement très attentif à la situation mais il n'apparaît pas outrageusement inquiet". "Cela pourrait changer à mesure que nous nous approchons de juin, sans accord", a-t-il ajouté.

Le marché obligataire restait prudent, les taux sur les bons du Trésor demeurant proches de leurs clôture vendredi: à 3,68% pour ceux à dix ans. L'or, valeur refuge par excellence, restait stable.

Les intentions monétaires de la Fed étaient par ailleurs au centre des préoccupations de la semaine alors que de nouvelles données sur l'inflation et la consommation seront disponibles vendredi (l'indice PCE pour avril). Une révision de la croissance du PIB au premier trimestre est aussi attendue jeudi.

A la cote, Meta gagnait 2,49% malgré une amende record d'1,2 milliard d'euros du régulateur irlandais infligée à Facebook pour avoir enfreint les règles européennes de protection des données (RGPD).

Le fabricant de semi-conducteurs Micron Technology cédait 3,71% alors que la Chine accuse le groupe américain de présenter des défaillances de sécurité et appellent les entreprises à cesser d'acheter ses puces.

La banque régionale PacWest, chahutée depuis des semaines par les traders qui cherchent le prochain maillon faible dans la crise bancaire, grimpait de plus de 9% après avoir annoncé la vente d'un portefeuille de prêts immobiliers d'un montant total de 2,6 milliards de dollars dans une opération destinée à renforcer ses liquidités.

Le groupe pétrolier Chevron perdait 1,69% après avoir annoncé l'acquisition pour 6,3 milliards de dollars d'un producteur de brut et de gaz naturel dans le Colorado et le Texas.

Le secteur de la distribution était la lanterne rouge alors que plusieurs résultats sont attendus cette semaine. Dollar General perdait 1,23%, Target -1,60%, Walmart 0,62%.

