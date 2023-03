Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: sans direction après un indicateur solide information fournie par Cercle Finance • 28/03/2023 à 17:38









(CercleFinance.com) - Wall Street se cherche une tendance mercredi après trois séances de rebond, le marché peinant à trouver une direction après la parution d'une statistique solide susceptible de renforcer la prudence de la Fed.



En fin de matinée, le Dow Jones grignote 0,1% à 32.458,4 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,7% à 11.686,7 points. L'indice élargi S&P 500 se replie lui de 0,2%.



Soutenu par l'absence de développements défavorables sur le front du secteur bancaire, le S&P avait repris plus de 1% au cours des trois séances précédentes.



Les investisseurs ont appris peu après l'ouverture que l'indice de confiance du consommateur du Conference Board était ressorti à 104,2 au mois de mars, contre 103,4 en février.



A l'inverse, le consensus l'attendait en repli à 101 en raison des récentes turbulences ayant affecté les marchés financiers.



Dans son communiqué, le 'ConfBoard' explique cette progression par l'amélioration du moral des consommateurs âgés de moins de 55 ans et rémunérés plus de 50.000 dollars par an.



Cette bonne surprise concernant le moral des ménages alimente naturellement le débat en cours sur la perspecitive de nouvelles hausses de taux de la part de la Réserve fédérale.



Ces données - qui confirment la bonne résistance de la première économie du monde - renforcent le scepticisme grandissant sur les marchés concernant l'opportunité d'une éventuelle réduction de taux.



Selon le baromètre 'FedWatch' du CME Group, les investisseurs estiment à tout juste 50% la probabilité d'une hausse de taux d'un quart de point à l'issue du FOMC du mois de mai, contre 40% hier.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans poursuit sa remontée au-delà de 3,55%, illustrant le renforcement des anticipations d'un nouveau tour de vis de la part de la banque centrale.



Sur le front de l'énergie, le pétrole se stabilise après deux semaines mouvementées, avec un baril de brut léger américain qui avance encore de 0,4% à 73,1 dollars.



Avec la fermeté du brut, les valeurs pétrolières signent la meilleure performance sectorielle du jour (+1,4%), suivies par les services aux collectivités (+1,1%) et la consommation de base (+0,7%).





