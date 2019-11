Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : sans direction après les derniers records Cercle Finance • 18/11/2019 à 15:14









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sans grand changement lundi matin, les investisseurs semblant vouloir attendre l'arrivée de nouveaux catalyseurs pour prendre de nouvelles positions, alors que le marché sort de nouveaux records absolus. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains oscillent tous autour de l'équilibre, annonçant une ouverture sans direction claire. Les variations devraient rester limitées en l'absence d'événement politique et d'indicateurs économiques majeurs, et de toute avancée dans les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Le seul rendez-vous comptant réellement cette semaine sera la publication, mercredi, des 'minutes' de la dernière réunion de la Fed, qui pourraient fournir quelques indications précieuses concernant les intentions de l'institution en matière de baisses des taux. Les initiatives s'annoncent d'autant plus réduites que la saison des résultats touche à sa fin. Les seules publications importantes prévues cette semaine seront celles des distributeurs Target, Gap et Macy's. L'apaisement des tensions géopolitiques et les niveaux records des taux bas avaient permis aux marchés américains d'aligner toute une série de plus hauts historiques ces dernières semaines. Mais, après un gain de plus de 20% sur le Dow Jones cette année, certains stratèges recommandent désormais d'adopter un positionnement plus prudent. Alors que la fin de l'année approche, les gérants de Columbia Threadneedle Investments revendiquent ainsi un appétit pour le risque 'considérablement plus réduit qu'en début d'année'. 'Il semble sage, compte tenu de la situation actuelle, de se montrer plus prudent qu'il y a un an environ', estime le gestionnaire américain, qui se dit 'remarquablement neutre' sur l'ensemble des classes d'actifs.

