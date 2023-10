Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street:salue la détente du VIX et accalmie géopolitique information fournie par Cercle Finance • 17/10/2023 à 08:16









(CercleFinance.com) - Séance étrangement linéaire à Wall Street où les jeux (et les scores finaux) étaient déjà acquis dès la fin du 1er quart d'heure, les indices US ayant ensuite enchainé 6 heures d'étroites fluctuations (dans une fourchette de 0,3% au maximum).



La clé de cette hausse, c'est la spectaculaire détente du 'VIX' de -11% après +15,5% vendredi.



Alors que le Dow Jones, le 'S&P' et le Nasdaq se tiennent à 0,25% près (de +0,95% pour le Dow Jones à +1,2% pour le Nasdaq), le Russell-2000 se décide enfin à surperformer avec un score de +1,53%.



Les scores flatteurs de ce lundi semblent constituer le pendant des ajustements/couvertures de portefeuilles survenus vendredi à la veille d'un weekend lourd de menaces d'embrasement au Proche-Orient.



Les 'opérations' que les investisseurs pensaient imminentes ont subi des contretemps qui peuvent s'expliquer par d'intenses tractations diplomatiques (les USA, la Chine, l'Iran, la Syrie ont fait part de leur implication imminente dans le conflit qui oppose Israël au Hamas)... et l'Egypte demeure la clé sur le plan humanitaire pour les populations civiles de Gaza.



Le volet géopolitique étant en 'stand-by' l'attention devait logiquement se porter sur l'actualité des entreprises et Wall Street a choisi de les ignorer : la journée a été marquée par l'annonce d'un préavis de grève des salariés des casinos de Détroit (après ceux du secteur automobile) puis par celle du dépôt de bilan de Rite-Aid.



La saison des résultats va entrer dans le dur et les investisseurs attendent des bénéfices meilleurs que prévu (+0,4%, il s'agirait du premier trimestre de hausse des bénéfices après trois consécutives de contraction des résultats) et une hausse de +2,2% en moyenne des chiffres d'affaires.



Ces publications seront intéressantes afin de déterminer l'impact sur les performances des entreprises du ralentissement de la consommation, de la remontée des taux d'intérêt et de la vigueur du dollar.



Au total, ce sont les résultats de 55 sociétés de l'indice S&P 500 qui sont attendus cette semaine, dont ceux de cinq composantes du Dow Jones, parmi lesquelles Goldman Sachs, J&J ou American Express.



Au sein du secteur technologique, les investisseurs seront tout particulièrement sensibles aux résultats de Tesla et Netflix, attendus mercredi soir.





