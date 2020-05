Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street s'offre un rebond à l'ouverture Reuters • 20/05/2020 à 16:40









WALL STREET OUVRE EN HAUSSE PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, les investisseurs décidant de passer outre les mauvaises nouvelles, comme la faiblesse des données économiques, les tensions USA-Chine ou les doutes sur un potentiel vaccin contre le coronavirus pour tabler à nouveau sur le redressement de l'économie. L'indice Dow Jones gagne 352,19 points, soit 1,45%, à 24.559,05 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 1,57% à 2.968,89 points. Le Nasdaq Composite prenait 1,37% à 9.311,27 points à l'ouverture. "Nous sommes dans une de ces situations où, s'il n'y a pas de mauvaise nouvelle supplémentaire, la voie la plus simple est de faire monter les actions", a déclaré James Athey chez Aberdeen Standard Investments. En l'absence d'indicateur majeur à l'agenda, les investisseurs surveilleront le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, à 18h00 GMT, même s'il est peu probable qu'il crée la surprise, le président de la banque centrale, Jerome Powell, s'étant exprimé publiquement à plusieurs reprises ces derniers jours. "En déclarant que le montant déboursé par la Fed jusqu'à présent était 'plutôt modeste', Powell a sous-entendu qu'un soutien important resterait en place dans les mois qui viennent et invité la Congrès à faire plus au niveau des mesures économiques, notamment à l'attention des ménages", fait remarquer Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France. Du côté des valeurs, les valeurs technologiques sont bien entourées: Alphabet, Amazon, Apple et Facebook gagnent de 1,8% à 4,26%. Lowe's, numéro deux des magasins de bricolage aux Etats-Unis, grimpe de 2,14% grâce à l'annonce d'une croissance de ses ventes à données comparables supérieure aux attentes. En baisse, le groupe de distribution Target cède 0,26% après avoir fait état d'une chute de 64% de son bénéfice trimestriel, conséquence des surcoûts liés à l'épidémie de COVID-19. (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées APPLE NASDAQ +1.95% AMAZON.COM NASDAQ +1.42% FACEBOOK-A NASDAQ +5.83% ALPHABET-A NASDAQ +2.23% NETFLIX NASDAQ -0.41% TARGET NYSE -1.30%