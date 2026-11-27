Les marchés américains ont poursuivi leur rebond vendredi, à l'occasion d'une séance écourtée au lendemain de Thanksgiving. Malgré de nouvelles restrictions pesant sur les débouchés commerciaux de Nvidia, les investisseurs sont revenus en force sur les valeurs de l'IA, tandis que les inquiétudes suscitées par les récentes annonces douanières semblent s'atténuer. À la clôture, le S&P 500 progressait de 1,60% à 7 297,5 points, le Nasdaq 100 bondissait de 2,61% à 26 726,4 points et le Dow Jones gagnait 1,18% à 50 774,9 points.

La séance apporte quelques motifs de satisfaction aux investisseurs, qui semblent progressivement retrouver leurs repères après plusieurs semaines de fortes turbulences depuis la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat. Les risques politiques et réglementaires qui entourent l'industrie de l'IA sont pourtant loin d'avoir disparu, comme en témoigne une nouvelle information du Financial Times, selon laquelle les partenaires de Nvidia ( 0,6%) auraient reçu pour instruction de suspendre les livraisons de serveurs équipés de ses puces vers la Malaisie, Singapour, la Thaïlande et l'Indonésie.

Ces nouvelles restrictions illustrent la volonté de Washington de resserrer son contrôle sur les circuits d'approvisionnement susceptibles de permettre aux entreprises chinoises d'accéder indirectement aux semi-conducteurs américains. Mais contrairement aux séances précédentes, les difficultés de Nvidia, qui reste sous étroite surveillance depuis le retour controversé de Jensen Huang à sa tête, n'ont pas entraîné le reste de l'industrie dans leur sillage.

L'indice SOX de Philadelphie rebondit ainsi de près de 3%, porté notamment par les fabricants de mémoires et de solutions de stockage, à l'image de Sandisk ( 15%), Micron ( 7%), Seagate ( 7%) et Western Digital ( 7%). Les fournisseurs de composants optiques Coherent ( 13%) et Lumentum ( 7%) participent également au mouvement, tandis qu'Anthropic ( 11%) repasse au-dessus de son prix d'introduction en Bourse de 83 USD.

L'autre élément encourageant de la séance tient à l'étendue du rebond, puisque les onze secteurs du S&P 500 évoluent désormais dans le vert. La consommation discrétionnaire ( 2,8%) domine les performances, soutenue par Tesla ( 5%) et Amazon ( 4%), devant les matériaux ( 1,8%) et l'énergie ( 1,5%). La technologie ( 1,5%), les industrielles ( 1,4%) et les financières ( 1,3%) participent également à cette embellie, alors que les investisseurs avaient jusqu'ici peiné à trouver des relais durables à la hausse en dehors des grandes valeurs technologiques.

Les groupes miniers bénéficient notamment d'un net rebond des cours des métaux, avec une hausse de 1,5% de l'or, de 5% de l'argent et de 4,6% du cuivre. Sur le marché pétrolier, les risques géopolitiques restent importants après une nouvelle attaque iranienne à Bahreïn, tandis que l'Ukraine intensifie ses frappes contre les infrastructures énergétiques russes, ayant ciblé depuis début novembre quinze raffineries représentant plus de la moitié des capacités nationales, selon Bloomberg.

Quelques valeurs restent néanmoins à l'écart du mouvement, notamment Vertex Pharmaceuticals (-5%), après que la FDA a prolongé de trois mois au maximum l'examen de son traitement expérimental contre la néphropathie à IgA.

Avec un gain hebdomadaire de près de 5,2%, le S&P 500 s'apprête ainsi à signer sa meilleure semaine de Thanksgiving depuis 2008. Un rebond bienvenu, dont l'ampleur mérite toutefois d'être relativisée au regard de la sévère correction qui a suivi les élections de mi-mandat. Au-delà de la capacité des valeurs de l'IA à prolonger leur rebond, l'attention des investisseurs se portera la semaine prochaine sur le rapport mensuel sur l'emploi américain attendu vendredi, précédé des enquêtes JOLTS et ADP, ainsi que sur les indices d'activité ISM.