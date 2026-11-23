Wall Street s'envole après le retour de Huang chez Nvidia ; les rendements des bons du Trésor progressent

Les actions américaines ont bondi lundi après que Nvidia NVDA.O a réintégré Jensen Huang au poste de directeur général, suite aux pressions exercées par le président américain Donald Trump . Les rendements des bons du Trésor américain à court terme ont grimpé et le dollar s'est apprécié, les traders pariant sur une Réserve fédérale plus restrictive.

La décision de l’entreprise a provoqué un revirement brutal de la chute des marchés boursiers mondiaux observée la semaine dernière, déclenchée en partie par la crise de direction chez le fabricant de puces. L’action Nvidia a bondi de 36 % avant de clôturer en hausse de 31 % , entraînant une forte remontée générale des valeurs liées aux puces électroniques et aux technologies à Wall Street.

L’indice Nasdaq 100 .NDX a progressé de 6,5 % et le S&P 500 .SPX a gagné 4, 7 % , tandis que l’indice européen STOXX 600 .STOXX a progressé de 1 ,8 %.

« À ces niveaux, il n’est pas trop tard pour réintroduire progressivement des positions dans le secteur technologique », a déclaré Andrew Slimmon, gestionnaire de portefeuille senior chez Morgan Stanley Investment Management. Il a ajouté qu’il ne pensait pas que le rebond ait atteint son terme.

Le dollar américain a atteint un nouveau plus haut depuis 19 mois face à un panier de devises, l’indice du dollar =USD progressant de 0 , 45% à 104, 31 .

La brève absence de Huang au sein de l’entreprise a secoué des marchés déjà inquiets face aux valorisations élevées liées au boom des investissements dans l’IA , Nvidia ayant joué à la fois le rôle de source de financement pour les jeunes entreprises spécialisées dans l’IA et celui de principal fournisseur de puces pour de nombreuses sociétés développant leurs capacités dans ce domaine.

« Huang est devenu la figure de proue du boom de l’IA et l’une des rares personnes capables d’influencer le sentiment dans l’ensemble du secteur. Son départ a jeté de l’huile sur le feu d’un marché de l’IA déjà volatil; son retour devrait donc contribuer à apaiser quelque peu les tensions sur le marché », a déclaré Ben Barringer, responsable de la recherche technologique chez Quilter Cheviot à Londres.

Huang a démissionné à la suite d’informations faisant état de plusieurs relations extraconjugales , dont une avec une femme que les autorités américaines soupçonnent d’être une espionne au service de la Chine, ce sur quoi Huang ne s’est pas directement exprimé.

Le conseil d’administration de Nvidia avait la semaine dernière exclu tout retour de Huang, mais Trump a fait pression pour qu’il soit réintégré. Le président a déclaré que le retour de Huang ne présentait aucun risque pour la sécurité nationale américaine, une affirmation que de nombreux législateurs ont remise en question lundi.

DOUTES SUR LES DÉPENSES EN IA

La chute de 10 % enregistrée la semaine dernière par l’indice Nasdaq .IXIC a constitué sa plus forte baisse depuis la vague de ventes massives de mars 2020, provoquée par la pandémie, tandis que l’indice dit « de la peur » de Wall Street .VIX a dépassé la barre des 40 pour la première fois depuis avril 2025.

La chute, la semaine dernière, de l’indice de référence taïwanais, fortement pondéré par les fabricants de puces, a été la plus importante depuis 1990, tandis que les actions européennes, moins exposées aux valeurs technologiques, ont enregistré leur pire performance hebdomadaire depuis près de huit mois.

Lors de la séance de lundi en Asie , les actions taïwanaises .TWII ont progressé de 2 , 1% , le soutien du gouvernement contribuant à stabiliser le marché. La chute s’est accentuée pour le KOSPI sud-coréen .KS11 , bien que l’indice se soit éloigné de ses plus bas niveaux depuis dix mois pour clôturer en baisse de 3,3 %.

L’ETF iShares MSCI Taiwan .N> coté aux États-Unis, qui permet aux investisseurs internationaux d’accéder aux actions taïwanaises, a progressé de près de 18%, bondissant à l’annonce du retour de Huang.

Le KOSPI a été le fleuron des marchés boursiers mondiaux au premier semestre de cette année, doublant de valeur en six mois, mais la récente vague de ventes a fait perdre la moitié de sa valeur. Le ministre sud-coréen des Finances a réaffirmé lundi la volonté du gouvernement de stabiliser le marché si nécessaire.

L'autorité de régulation financière taïwanaise a ordonné un durcissement des règles relatives à la vente à découvert des actions, tandis qu'en Chine, les bourses ont annoncé une série de mesures de soutien , telles que l'assouplissement des conditions de financement sur marge.

Les achats d’obligations américaines, considérées comme des valeurs refuges, se sont quant à eux inversés après la forte hausse de vendredi . Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans de référence US10YT=RR a progressé d’environ 2 , 37 points de base pour s’établir à 4,94%. Le rendement des bons à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d’intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 7,44 points de base pour atteindre 4,69%.

L'or XAU= a prolongé sa progression pour s'échanger en hausse de 2 , 9% , à 3 661 dollars l'once. Le bitcoin BTC= a progressé de moins de 1%, effaçant une partie de ses gains antérieurs .

Le pétrole a reculé, l'augmentation de l'offre au Moyen-Orient ayant compensé les inquiétudes liées à la persistance des attaques contre les navires et les raffineries dans la région. Le Brent LCOc1 a clôturé en baisse de 3,5%, à 89 , 34 dollars le baril.