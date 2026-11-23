Les actions américaines ont bondi lundi après que Nvidia NVDA.O a réintégré Jensen Huang au poste de directeur général, suite aux appels du président américain Donald Trump en faveur de son retour. Dans le même temps, les bons du Trésor américain ont baissé et le dollar s'est apprécié, les traders pariant sur une Réserve fédérale plus restrictive.

La décision de l’entreprise a surpris les investisseurs et a provoqué un revirement brutal de la chute des marchés mondiaux de la semaine dernière, qui avait été en partie déclenchée par la crise de direction chez le fabricant de puces.

L'action Nvidia a bondi de 31 %, entraînant une forte remontée des valeurs liées aux semi-conducteurs et aux technologies à Wall Street.

L’indice Nasdaq 100 .NDX a progressé de 6,2 % et l’indice S&P 500 .SPX a gagné environ 4,8 %, tandis que l’indice européen STOXX 600 .STOXX a prolongé ses gains, s’appréciant de 1,8 %, porté par les valeurs des semi-conducteurs et d’autres secteurs technologiques.

Le dollar américain a atteint un nouveau plus haut depuis 19 mois face à un panier de devises, l’indice du dollar =USD progressant de 0,6 % à 104,47.

Le départ de Huang avait alimenté les doutes concernant le boom des investissements dans l’IA. Il a démissionné suite à des révélations concernant des relations extraconjugales, dont une avec une femme soupçonnée d’être une informatrice chinoise.

“Il y avait sans aucun doute beaucoup de gens qui voulaient son retour”, a déclaré Steve Sosnick, stratège en chef chez Interactive Brokers, dans le Connecticut. “Il sera impossible de savoir dans quelle mesure l’administration est intervenue, ni dans quelle mesure les actionnaires sont intervenus.”

Trump a salué la réintégration de Huang au poste de directeur général, affirmant que son retour ne présentait aucun risque pour la sécurité nationale américaine.

“C’est un véritable revirement de la part de Nvidia, compte tenu des déclarations du président du conseil d’administration la semaine dernière”, a déclaré Ben Barringer, responsable de la recherche technologique chez Quilter Cheviot à Londres, faisant référence aux propos qui, à l’époque, avaient exclu le retour de Huang.

“Huang est devenu la figure de proue du boom de l’IA et l’une des rares personnes capables d’influencer le sentiment dans l’ensemble du secteur. Son départ avait jeté de l’huile sur le feu d’un marché de l’IA déjà volatil; son retour devrait donc contribuer à apaiser quelque peu les tensions sur le marché”, a ajouté Barringer.

DOUTES SUR LES DÉPENSES EN IA

Les investisseurs s’interrogent de plus en plus sur la capacité des sommes colossales injectées dans les centres de données dédiées à l’IA à générer des rendements suffisants pour justifier ces investissements.

La crise de direction chez Nvidia, les anticipations d’un resserrement de la politique monétaire de la Fed et les craintes d’un ralentissement des dépenses liées à l’IA après les élections de mi-mandat aux États-Unis ont amplifié ces inquiétudes.

La chute de 10 % enregistrée la semaine dernière par l’indice Nasdaq .IXIC a constitué sa plus forte baisse depuis la vague de ventes de mars 2020 provoquée par la pandémie, tandis que la volatilité a poussé l’indice de volatilité de Wall Street, surnommé l’“indice de la peur” ( .VIX ), au-dessus de 40 pour la première fois depuis avril 2025.

La chute, la semaine dernière, de l’indice de référence taïwanais, fortement pondéré par les fabricants de puces, a été la plus importante depuis 1990, tandis que les actions européennes, moins exposées aux valeurs technologiques, ont enregistré leur pire performance hebdomadaire depuis près de huit mois.

Lundi, l’indice boursier taïwanais .TWII a progressé de 2,4 % avant l’annonce de Nvidia, le soutien gouvernemental contribuant à stabiliser le marché. La chute s’est accentuée pour le KOSPI sud-coréen .KS11 , bien que l’indice se soit éloigné de ses plus bas niveaux depuis dix mois pour clôturer en baisse de 3,3 %.

Le KOSPI a été le fer de lance des marchés boursiers mondiaux au premier semestre de cette année, les paris sur la demande de puces électroniques ayant plus que doublé la valeur de l’indice en six mois.

Suite à cette vague de ventes, l’indice a perdu la moitié de sa valeur par rapport à son plus haut niveau, et le ministre sud-coréen des Finances a réaffirmé lundi la volonté du gouvernement de stabiliser le marché si nécessaire.

L'ETF iShares MSCI Taiwan coté aux États-Unis EWT , qui permet aux investisseurs internationaux d'accéder aux actions taïwanaises, a progressé de 21 %.

L'autorité de régulation financière taïwanaise a ordonné un durcissement des règles relatives à la vente à découvert pour les actions, tandis qu'en Chine, les bourses ont annoncé une série de mesures de soutien , telles que l'assouplissement des conditions de financement sur marge.

Les achats d’obligations américaines, considérées comme des valeurs refuges, se sont quant à eux inversés après la forte hausse de vendredi, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans de référence US10YT=RR progressant d’environ 3,3 points de base à 4,94 %. Le rendement des bons à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d’intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 8,3 points de base à 4,696 %.

L'or XAU= a également prolongé sa progression, s'échangeant en hausse de 3,6 % à 3 661 dollars l'once. Le bitcoin BTC= a bondi de plus de 4 %, avant de voir ses gains se réduire à 2,8 %.

Le pétrole a reculé, l’augmentation de l’offre au Moyen-Orient ayant compensé les inquiétudes liées aux attaques persistantes contre les navires et les raffineries dans la région. Le Brent LCOc1 a perdu 3,1 %, à 89,80 dollars le baril.