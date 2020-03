Wall Street s'enfonce dans le rouge

Les indices de Wall Street s'ancraient dans le rouge vendredi en cours de séance alors que la Maison Blanche présentait de nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Après un début de séance hésitant, le Dow Jones perdait vers 16H30 GMT 1,09% tandis que le Nasdaq cédait 0,74% et le S&P 500 reculait de 1,50%.

Les indices avaient déjà perdu un peu de terrain quand le gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo, a décrété l'arrêt de toutes les activités non essentielles et l'interdiction de tout rassemblement.

Ils ont creusé leurs pertes pendant une conférence de presse donnée à la Maison Blanche au cours de laquelle l'administration de Donald Trump a notamment annoncé la fermeture de la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique pour tous les voyages non-essentiels.

La semaine a été compliquée pour les investisseurs, qui, face à une épidémie sans précédent, peinent à en évaluer les conséquences économiques.

Les responsables politiques et les banques centrales mettent sur la table des milliards de dollars pour tenter d'atténuer le choc. Mais la multiplication des annonces en ordre dispersé ne rassure par les acteurs du marché.