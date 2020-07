Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street s'enfonce dans le rouge après les chiffres du PIB Reuters • 30/07/2020 à 16:47









WALL STREET OUVRE EN BAISSE PARIS (Reuters) - Wall Street recule nettement jeudi en début de séance, l'annonce d'une contraction record de 32,9% du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis au deuxième trimestre renforçant les craintes des investisseurs pour la première économie du monde. L'indice Dow Jones perd 313,02 points, soit 1,18%, à 26.226,55 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 1,03% à 3.224,86 points après quelques minutes d'échanges. Le Nasdaq Composite cédait 0,91% à 10.446,92 points à l'ouverture. Les contrats à terme sur les indices de référence ont creusé leurs pertes à la suite de la publication par le département du Commerce d'une première estimation du PIB au T2. La contraction annoncée, de 32,9% en rythme annualisé, est la plus importante enregistrée depuis 1947, année lors de laquelle cette statistique a été introduite par le gouvernement. Le repli du PIB au T2 est plus de trois fois supérieur au précédent record enregistré, une contraction de 10% au T2 1958. Les économistes attendaient en moyenne une contraction de 34,1% après un recul du PIB de 5% au premier trimestre. Un autre indicateur publié une heure avant l'ouverture a montré que les inscriptions hebdomadaires au chômage avaient légèrement augmenté la semaine dernière aux Etats-Unis, ce qui illustre les effets néfastes de la résurgence de l'épidémie sur le marché de l'emploi. Ces mauvaises nouvelles sur le front macroéconomique relèguent pour un temps au second plan les publications trimestrielles qui continuent de pleuvoir. Du côté de l'actualité des entreprises américaines, l'événement du jour interviendra après la clôture de Wall Street avec les publications des géants de la technologie Apple, Amazon, Alphabet et Facebook, dont le poids sur les indices est considérable. (Patrick Vignal, édité par Nicolas Delame)

