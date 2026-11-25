Les marchés actions américains devraient ouvrir en nette baisse ce mercredi, pénalisés par l'annonce de nouveaux droits de douane américains et les déboires du secteur technologique, alors que les investisseurs digèrent une salve d'indicateurs macroéconomiques, dont l'indice PCE, mesure de l'inflation privilégiée par la Fed. À quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 reculent respectivement de 1,2% et 2,8%.

Le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia n'aura offert qu'un bref répit aux valeurs technologiques.

Après avoir terminé en ordre dispersé mardi, effaçant une partie des solides gains enregistrés la veille, la Bourse de New York s'apprête à connaître une nouvelle séance difficile, à la veille de sa fermeture pour Thanksgiving et alors que les tensions commerciales reviennent également au premier plan.

L'administration Trump a annoncé une nouvelle série de droits de douane visant plusieurs de ses principaux partenaires commerciaux, dont la Chine, l'Union européenne et le Japon. Washington les accuse de soutenir leurs industries au moyen de subventions jugées illicites, contribuant ainsi à des surcapacités industrielles structurelles. Le Mexique et la Norvège sont toutefois épargnés par ces nouvelles mesures.

Du côté des valeurs, Dell chute de 6,5% dans les échanges d'avant-Bourse, malgré des résultats trimestriels records et un relèvement de ses objectifs annuels de chiffre d'affaires et de bénéfice, le troisième depuis le début de l'année.

Les fabricants de semi-conducteurs sont également sous pression, à l'image de Nvidia, attendu en repli de 5,5% après avoir déjà abandonné près de 6% la veille.

Une salve de statistiques avant la fermeture demain de Wall Street

Sur le front macroéconomique, les investisseurs ont dû composer avec une kyrielle de statistiques. L'inflation américaine, mesurée par l'indice des prix PCE, a légèrement accéléré en octobre pour atteindre 3,8% sur un an, conformément aux attentes. En rythme mensuel, les prix ont progressé de 0,3%, tant en données globales que sous-jacentes, comme anticipé par les économistes.

Le marché du travail continue pour sa part de faire preuve de résilience, avec des inscriptions hebdomadaires au chômage ressorties à 189 000, contre 201 000 attendues et 202 000 la semaine précédente.

Les revenus des ménages américains ont progressé de 0,7% en octobre, dépassant les attentes du consensus ( 0,4%), après une hausse de 0,3% en septembre. Leurs dépenses ont en revanche ralenti, augmentant de 0,3%, contre 0,4% attendu et 0,6% le mois précédent.

D'autre part, le PIB a progressé de 4,3% au troisième trimestre, contre 3,4% attendu, après une croissance de 2,2% au deuxième trimestre.

Les commandes de biens durables, souvent considérées comme un baromètre de l'investissement des entreprises, ont quant à elles augmenté de 0,5% en octobre, au même rythme qu'en septembre.

Les opérateurs prendront encore connaissance des ventes de logements neufs à 16h00, puis des stocks hebdomadaires de pétrole brut à 16h30.