Wall Street s'effondre alors que l'entrée en bourse d'Anthropic ne parvient pas à relancer le secteur de l'IA

Les indices boursiers américains ont chuté jeudi, l’entrée en bourse spectaculaire d’Anthropic n’ayant guère suffi à apaiser les inquiétudes concernant le secteur de l’IA.

Les actions du laboratoire d’IA ANT.O ont brièvement grimpé pour dépasser les 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière avant de redescendre à 1 780 milliards de dollars. Mercredi, la société a fixé le prix de son offre, dont le volume a été revu à la hausse, à 83 dollars par action, soit au-dessus de la fourchette initialement annoncée de 70 à 78 dollars, levant ainsi 81 milliards de dollars lors de la plus importante introduction en bourse jamais enregistrée.

“Cela n’a pas suffi à raviver l’enthousiasme pour les valeurs technologiques. Il ne faut pas accorder trop d’importance à la hausse initiale attendue du cours de l’action Anthropic, car les premiers échanges sur un titre ont tendance à être volatils”, a déclaré Joe Maher, économiste de marché chez Capital Economics, à Londres.

“Mais ses performances au cours des prochains mois constitueront un test décisif pour évaluer l’enthousiasme des investisseurs.”

Cette introduction en bourse fait suite à plusieurs semaines de ventes massives chez les fabricants de puces et les entreprises du cloud, les investisseurs s’inquiétant des valorisations excessives, des dépenses importantes consacrées aux infrastructures d’IA et des répercussions du départ soudain de Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O .

Amazon AMZN.O a reculé de 0,8 %, tandis qu’Alphabet GOOGL.O a légèrement progressé. Ces deux sociétés comptent parmi les principaux investisseurs du laboratoire d’IA.

L'action d'Advanced Micro Devices AMD.O a chuté de 10 % après que le site d'investigation Hunterbrook a révélé que son fonds affilié, Hunterbrook Capital, avait pris une position courte sur le titre.

La plupart des valeurs technologiques étaient en baisse , Micron MU.O et Broadcom AVGO.O reculant de 1 % à 3 %.

Nvidia a reculé de 0,5 % après cinq séances consécutives de baisse jusqu’à mercredi, jour où ses prévisions de chiffre d’affaires optimistes n’ont guère réussi à redonner confiance aux investisseurs.

L'indice Philadelphia Semiconductor .SOX a reculé de 0,2 %.

Les sociétés de néocloud CoreWeave CRWV.O et Nebius NBIS.O ont reculé respectivement de 1,2 % et 4,4 %.

L'ensemble du secteur technologique .SPLRCT a reculé de 1,4 %.

À 12 h 18 ( heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 1 022,85 points, soit 2,03 %, pour s'établir à 49 180,77, le S&P 500 .SPX perdait 118,60 points, soit 1,59 %, à 7 207,35 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 384,25 points, soit 1,55 %, à 24 051,46.