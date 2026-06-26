Wall Street s'apprête à suivre le mouvement, tel un lemming, et à emboîter le pas à la baisse des marchés boursiers mondiaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute un message)

* Les contrats à terme sur actions laissent présager une ouverture en baisse

* Le déficit commercial des biens s'élargit de manière inattendue

* L'indice européen STOXX 600 recule de 1 % par rapport à l >

* L'or en hausse; le dollar et le bitcoin en baisse; le brut américain recule d'environ 3 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans reste pratiquement stable à environ 4,40 %

26 juin - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse suivante:

WALL STREET S'APPRETE A SUIVRE COMME UN LEMMING LA TENDANCE BAISSIERE DES ACTIONS MONDIALES

Il semblerait que les actions américaines soient sur le point de suivre la tendance baissière de leurs homologues mondiales ce vendredi. L'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI et l'indice européen STOXX 600 .STOXX ont tous deux reculé de plus de 1 %, tandis que le CSI300 de Shanghai .CSI300 a perdu environ 3 % et que le Nikkei 225 japonais .N225 a chuté de plus de 4 %.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs .SOX semblent être à l’origine de la faiblesse des contrats à terme sur les actions américaines.

Le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC sont en passe d'afficher des pertes sur la semaine, tandis que le Dow .DJI et l'indice des petites capitalisations Russell 2000 .RUT devraient enregistrer des gains sur la période allant de vendredi à vendredi.

Le SOX et le secteur technologique dans son ensemble

.SPLRCT semblent se diriger vers des pertes hebdomadaires assez importantes. Sur le plan géopolitique, l’Iran a réaffirmé son droit de contrôler le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz après une attaque contre un navire près d’Oman.

Mais si les cours du pétrole constituent un indicateur fiable des tensions au Moyen-Orient, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Les contrats à terme sur le brut américain à échéance la plus proche CLc1 ont reculé d’environ 3 %.

Côté données économiques, l’université du Michigan devrait publier son estimation finale de la confiance des consommateurs pour le mois de juin, qui inclura également les anticipations d’inflation.

Les estimations préliminaires du département du Commerce concernant la balance commerciale des biens et les stocks des grossistes ont montré que le déficit commercial s’était creusé de manière inattendue en mai, tandis que la valeur des marchandises stockées dans les entrepôts des grossistes américains a augmenté de 0,3 %.

(Stephen Culp)

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