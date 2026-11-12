Wall Street s'apprête à reculer alors que la tempête autour de Nvidia se poursuit ; les rendements des bons du Trésor oscillent autour de 5 %

De nouvelles turbulences ont secoué les marchés boursiers mondiaux jeudi, alors qu’un scandale d’espionnage menaçait de coûter son poste au directeur général de Nvidia, le géant des puces , tandis que les rendements des bons du Trésor américain atteignaient à nouveau 5 % et que le dollar enregistrait son plus haut niveau en 19 mois, sur fond de renforcement des anticipations de hausse des taux américains.

L’optimisme régnait en Europe, où l’indice STOXX 600 .STOXX , relativement peu exposé au secteur technologique, a atteint son premier plus haut historique depuis août, mais ailleurs, les tensions se faisaient sentir, Wall Street devant ouvrir en baisse plus tard dans la journée. .EU

Les informations selon lesquelles le conseil d’administration de Nvidia s’était réuni mercredi pour décider du sort de son dirigeant de longue date, Jensen Huang , ont fait plonger le titre de près de 7 % lors des échanges avant l’ouverture des marchés américains, après que les marchés asiatiques eurent également subi des baisses généralisées pendant la nuit. .N

Les entreprises technologiques chinoises qui utilisent les puces de Nvidia pour leurs modèles d’IA ont fortement chuté à Hong Kong. Alibaba 9988.HK et Tencent 0700.HK ont respectivement chuté de 6,7 % et 2,6 % sur fond de craintes que Washington ne restreigne désormais l’accès aux centres de données offshore équipés des processeurs les plus avancés.

De nombreux autres enjeux des marchés mondiaux ont également refait surface.

Le Brent a rebondi au-dessus de 92 dollars le baril LCOc1 , les tensions persistantes au Moyen-Orient compensant la hausse de la production régionale, tandis que le dollar .DXY , =USD atteignait son plus haut niveau depuis avril dernier, dans le sillage des annonces de droits de douane faites par le président américain Donald Trump à l’occasion du “Jour de la Libération”.

Le dollar s’est apprécié de plus de 1,5 % depuis que les chiffres de l’inflation américaine , meilleurs que prévu, publiés en début de semaine, ont déclenché une réévaluation des anticipations concernant une nouvelle hausse des taux de la Réserve fédérale le mois prochain.

Il y a une semaine, les opérateurs estimaient à une chance sur trois que la banque centrale américaine maintiendrait ses taux inchangés. Aujourd’hui, ils tablent sur une probabilité de 90 % d’une hausse de 25 points de base et attribuent une probabilité de 9,2 % à une hausse plus importante de 50 points de base, selon l’outil FedWatch du CME Group.

“L'affaire Nvidia a contribué à créer un mouvement d'aversion au risque qui fait monter le dollar”, a déclaré Kit Juckes, stratège chez Société Générale.

“Le facteur déterminant reste toutefois le changement radical de ton concernant l’inflation… Le marché a désormais tranché la question de savoir s’il existe un problème d’inflation (aux États-Unis).”

LES INQUIÉTUDES DE WALL STREET

Ce revirement s’est également fait sentir sur le marché obligataire. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR a de nouveau franchi la barre des 5 % après la fermeture des marchés obligataires américains mercredi.

La tendance n’était toutefois pas unidirectionnelle. Le rendement du Bund allemand à 10 ans DE10YT=RR — référence pour une grande partie de l’Europe — a légèrement reculé à 3,3 %, même s’il s’apprêtait tout de même à enregistrer une hausse hebdomadaire d’environ 5 points de base.

Contrairement aux actions européennes, qui ont atteint des niveaux records, les contrats à terme de Wall Street ont reculé de 0,5 % dans le sillage de la polémique autour de Nvidia, une entreprise qui était encore récemment la plus valorisée au monde.

Une avalanche d’articles a révélé que le conseil d’administration de Nvidia s’était réuni tard mercredi soir pour décider s’il fallait démettre le directeur général Huang de ses fonctions, à la suite d’allégations selon lesquelles il aurait eu une liaison avec une personne soupçonnée d'espionnage pour le compte de la Chine. Le New York Times a également rapporté que M. Huang avait eu une liaison avec un autre cadre de Nvidia .

“La situation est catastrophique sous tous les angles”, a déclaré Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management à Tulsa, dans l’Oklahoma.

“Je pense que le conseil d’administration ne le limogera pas tant qu’il n’aura pas trouvé une personnalité de premier plan, une figure reconnue du secteur technologique, pour le remplacer”, a-t-il ajouté. “En fin de compte, n’oublions pas que la puce Nvidia est la pièce maîtresse de l’histoire de l’IA.”

On ignore encore qui pourrait remplacer Huang au poste de directeur général s'il venait à partir. Dans le même temps, les fabricants chinois de GPU ont vu leurs actions s'envoler jeudi, les investisseurs espérant que les difficultés de Nvidia aideraient les fournisseurs locaux de puces à gagner des parts de marché.

Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo Bank, a déclaré que les résultats de Nvidia, attendus mardi prochain, constitueraient le prochain test décisif.

“De bons résultats pourraient réaffirmer la dynamique de croissance de l’IA, mais ne suffiraient peut-être pas à effacer complètement la décote liée aux problèmes de gouvernance”, a-t-elle ajouté.