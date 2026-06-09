Wall Street s'apprête à ouvrir en hausse alors que le secteur des semi-conducteurs poursuit sa progression et que les tensions au Moyen-Orient s'apaisent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme en hausse: Dow Jones +0,21 %, S&P 500 +0,36 %, Nasdaq +0,7 %

* Applied Digital en hausse après la signature d'un bail de 5,2 milliards de dollars pour un centre de données dédié à l'IA

* Les données sur les prix à la consommation et l'entrée en bourse de SpaceX sont à surveiller cette semaine

(Mise à jour des cours avant l'ouverture) par Joel Jose et Twesha Dikshit

Les indices boursiers américains s'apprêtaient à ouvrir en hausse mardi, les fabricants de puces électroniques prolongeant leurs gains pour une deuxième journée consécutive, tandis que l'apaisement des tensions au Moyen-Orient a également soutenu le moral des investisseurs.

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont mené la hausse en début de séance, les actions des fabricants de puces Marvell Technology MRVL.O , Broadcom AVGO.O et Micron Technology

MU.O progressant de 0,4 % à 4,2 % avant l'ouverture, rebondissant après la forte correction de vendredi.

Les valeurs technologiques et celles liées à l'IA ont subi une forte pression à la vente la semaine dernière, après que les prévisions décevantes de Broadcom ont alimenté les inquiétudes concernant les valorisations élevées du secteur, en particulier chez les fabricants de puces, qui ont fortement rebondi cette année.

“La raison pour laquelle je pense que le marché tient plutôt bien le coup est que les analystes n'ont pas encore fini de revoir leurs prévisions à la hausse”, a déclaré Ken Mahoney, directeur général de Mahoney Asset Management.

Malgré les inquiétudes liées aux hausses de taux d'intérêt, à l'inflation et à l'incertitude au Moyen-Orient, les solides prévisions de bénéfices, en particulier pour les valeurs technologiques, ont poussé les marchés à la hausse, a ajouté Mahoney.

L'Iran et Israël ont déclaré lundi avoir cessé leurs attaques mutuelles à la suite d'un appel du président américain Donald Trump, revenant ainsi à un cessez-le-feu fragile annoncé le 8 avril.

Les cours du pétrole ont chuté de plus de 2 %, effaçant la majeure partie des gains de la séance précédente, même si la prudence persistait, les efforts diplomatiques n'ayant pas encore abouti à un accord de paix durable et le détroit d'Ormuz restant fermé. O/R

À 8 h 23 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 gagnaient 108 points, soit 0,21 %, et les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 progressaient de 26,5 points, soit 0,36 %. Les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 gagnaient 206,5 points, soit 0,7 %.

Les données sur les prix à la consommation pour le mois de mai, attendues mercredi, seront suivies de près afin de dégager de nouveaux indices sur l'impact de la hausse des prix de l'énergie due à la guerre en Iran sur l'inflation.

Un rapport sur l'emploi meilleur que prévu vendredi a renforcé les craintes que la Réserve fédérale ne relève ses taux d'intérêt cette année. Les traders tablent sur une probabilité de 43 % d'une hausse de 25 points de base en décembre, selon l'outil FedWatch du CME Group.

L'entrée en bourse de SpaceX vendredi, avec une valorisation de 1.750 milliards de dollars, pourrait également constituer un obstacle pour les actions américaines, les investisseurs s'inquiétant d'un éventuel excès d'enthousiasme à l'égard des valeurs technologiques à forte croissance. SpaceX, la société d'Elon Musk, vise à lever 75 milliards de dollars, un montant record pour une introduction en bourse.

OpenAI , le créateur de ChatGPT, a déclaré lundi avoir déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, rejoignant ainsi son concurrent Anthropic dans sa course vers les marchés publics.

Dans le reste de l'actualité des entreprises, Applied Digital APLD.O a progressé de 11 % après avoir signé un bail de 15 ans avec un hyperscaler américain sur son site Delta Forge 2, qui devrait générer environ 5,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur cette période.

Les actions du développeur de médicaments anticancéreux Nuvalent NUVL.O ont bondi de près de 40 % après que GSK

GSK.L a accepté de racheter la société pour 10,6 milliards de dollars, dans le cadre de sa plus importante transaction depuis des années, valorisant Nuvalent à environ 124 dollars par action, soit une prime de 40 % par rapport au dernier cours de clôture du titre.