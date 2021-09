Wall Street s'apprête à ouvrir en forte chute

La Bourse de New York s'apprêtait lundi à ouvrir en forte chute, les marchés craignant les conséquences d'un effondrement possible du géant chinois de l'immobilier Evergrande.

Une heure et demie avant l'ouverture, les contrats à terme de Wall Street chutaient de 1,80% pour le Dow Jones, de 1,40% pour le Nasdaq, où se concentrent les valeurs technologiques, et de 1,55% pour l'indice élargi S&P 500.

A ces niveaux, les indices pourraient connaître une de leur pire séances depuis plusieurs semaines.

Aux préoccupations sur le sort du promoteur chinois ultra-endetté, s'ajoutaient celles sur le bras de fer au Congrès autour du plafond de la dette des États-Unis et la réunion monétaire de la Banque centrale (Fed) qui commence mardi.

La semaine dernière, la Bourse de New York avait terminé en berne, les trois principaux indices cédant du terrain sur la semaine, 0,07% pour le Dow Jones, 0,47% pour le Nasdaq et 0,58% pour le S&P 500.

Lundi à 12H00 GMT, les contrats à terme sur Boeing, Facebook, Alphabet (Google) et Bank of America perdaient plus de 2%.

