Wall Street s'apprête à ouvrir en baisse après la publication des chiffres élevés de l'inflation du mois d'octobre

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en baisse mardi, après que les chiffres de l'inflation d'octobre, plus élevés que prévu, ont menacé de mettre un frein au rebond des valeurs technologiques observé ces deux derniers jours et de raviver la pression à la vente qui avait secoué les marchés la semaine dernière.

Plus tôt dans la journée , Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale, a déclaré que la banque centrale devrait relever ses taux d’intérêt d’au moins 25 points de base le mois prochain, même si l’inflation venait à ralentir en octobre. Si les pressions sur les prix s’accéléraient, les décideurs devraient envisager une hausse d’un demi-point de pourcentage , a-t-il déclaré .

Selon l’outil CME FedWatch, les opérateurs tablent sur une probabilité de près de 99% d’une hausse des taux en décembre.

“ Certains craignent que les pressions sous-jacentes sur les prix ne recommencent à s’accentuer. Cela suscite une certaine inquiétude ”, a déclaré James McCann, économiste principal chez Edward Jones.

“ Ces dernières semaines, les marchés avaient en partie écarté de leurs prévisions le resserrement monétaire de la Fed. Aujourd’hui, celle-ci est probablement contrainte d’envisager un resserrement un peu plus marqué. ”

À 8 h 46 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow YMcv1 reculaient de 13 points, soit 0,02%, les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 perdaient 39,75 points, soit 0,52%, et les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 chutaient de 288,5 points, soit 1,03%.

NVIDIA ET ANTHROPIC TESTENT LE SENTIMENT DU MARCHÉ À L'ÉGARD DE L'IA

L'action de Nvidia NVDA.O , la deuxième entreprise la plus valorisée au monde, a effacé ses gains enregistrés avant l'ouverture et était en baisse de 1,6 %.

La liaison de Jensen Huang avec la femme d’affaires chinoise Alice Huang, soupçonnée d’être une espionne au service de Pékin, aurait facilité l’expédition de puces de la société d’une valeur d’au moins 7,5 milliards de dollars via des entreprises chinoises, selon The Information.

En tant que directeur général de l’entreprise au cœur du boom de l’IA, le leadership et l’avenir de Huang chez Nvidia revêtent une importance particulière pour les investisseurs.

Par ailleurs, Anthropic a révélé que son introduction en bourse devrait permettre de lever jusqu’à 64,4 milliards de dollars, ce qui conférerait à l’entreprise une valorisation, après dilution totale, pouvant atteindre 1.400 milliards de dollars.

Le prospectus ouvre la voie à l’une des plus importantes introductions en bourse jamais enregistrées. L’entrée en bourse d’Anthropic pourrait également contraindre d’autres poids lourds de l’IA à se livrer à une concurrence plus acharnée pour attirer les capitaux des investisseurs.

“ Cela arrive à un moment un peu délicat, compte tenu de toutes les inquiétudes liées à l’IA et au surinvestissement. Les jours qui suivent sont parfois marqués par une forte volatilité. Reste à voir comment les investisseurs réagiront face à un nouvel élan d’enthousiasme pour l’IA ”, a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché principale chez Capital.com.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs étaient en baisse lors des échanges avant l’ouverture, Intel INTC.O et Marvell Technology MRVL.O reculant respectivement de 3,6% et 5%.

La société de néocloud CoreWeave CRWV.O devrait publier ses résultats trimestriels mardi après la clôture du marché. Les interrogations concernant la pérennité du boom de l’IA et le niveau d’endettement de l’entreprise ont récemment pesé sur le titre.

De bons résultats pourraient contribuer à rassurer les investisseurs quant à la santé du secteur, qui, selon le directeur général de SpaceX, Elon Musk, pourrait faire face à des consolidations et à des faillites.

Les actions de CoreWeave et de son concurrent Nebius NBIS.O ont chacune chuté de plus de 4% lors des échanges avant l'ouverture du marché.

Le géant des médias Skydance SKYD.N a reculé de 1,4% après avoir annoncé des plans de réduction des coûts et averti que les résultats décevants de la programmation cinématographique de Warner Bros auraient un impact pouvant atteindre 200 millions de dollars sur le bénéfice du quatrième trimestre.

Toutefois, le recul des cours du pétrole a apporté un certain réconfort, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 passant sous la barre des 90 dollars le baril pour la première fois depuis août.