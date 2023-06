Wall Street risque de terminer la semaine en baisse

La Bourse de New York évolue en baisse vendredi au risque de terminer sur une perte hebdomadaire pour la première fois depuis cinq semaines pour le S&P 500 et depuis huit semaines pour le Nasdaq.

L'indice Dow Jones lâchait 0,45%, le Nasdaq, à dominante technologique, reculait de 1,11%% et le S&P 500 cédait 0,67% vers 14H10 GMT.

Jeudi le Dow Jones avait stagné (-0,01%) à 34.078 points, tandis que l'indice Nasdaq avait progressé de 0,95% à 15.110 points et l'indice élargi S&P 500 de 0,37% à 4.399,50 points.

La semaine a été marquée par les déclarations au Congrès de Jerome Powell, président de la banque centrale américaine (Fed), avertissant que d'autres hausses des taux sont attendues cette année pour juguler l'inflation, ce qui a un peu refroidi les investisseurs.

Les inquiétudes sont aussi venues de l'Europe où plusieurs banques centrales ont resserré la vis, notamment la Banque d'Angleterre qui a surpris les marchés en relevant les taux d'un demi-point de pourcentage pour contrer l'inflation la plus tenace des pays du G7 (8,7% sur un an).

"Il y a eu une inquiétude constante au sujet d'une récession potentielle aux Etats-Unis qui serait juste au coin de la rue depuis 18 mois. Mais il semble qu'il y ait plus à craindre en Europe", a résumé Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

"L'inflation reste trop élevée, incitant les banques centrales à resserrer davantage leurs politiques monétaires et potentiellement pour plus longtemps. Cela, à son tour, assombrit les perspectives économiques du continent", a ajouté l'analyste.

En outre, plusieurs indices d'activité PMI publiés vendredi ont nettement faibli en juin que ce soit en Grande-Bretagne, en France, en zone euro et même au Japon.

"Ces indices ne font pas à proprement parler bouger les marchés mais ils assombrissent l'interprétation des perspectives de l'économie mondiale", a souligné Patrick O'Hare de Briefing.com.

Sur le marché obligataire, les craintes de récession faisaient baisser les rendements. Ceux sur les bons du Trésor à 10 ans se détendaient à 3,70% contre 3,79% la veille. Les taux sur les bons à deux ans s'inscrivaient à 4,71% contre 4,79%.

L'euro fléchissait par rapport au dollar tandis que le cours du pétrole reculait, les investisseurs craignant pour la demande.

Du côté des valeurs, l'action de 3M montait de 1,65%. Le conglomérat industriel a accepté de payer entre 10,3 milliards et 12,5 milliards de dollars pour mettre fin à des poursuites aux Etats-Unis concernant la contamination de réseaux d'eau potable par des polluants éternels (PFAS).

Apple dont le titre a atteint un nouveau record historique la veille, rendait presque 1%.

Ford cédait 1,16%, des informations de presse évoquant une nouvelle vague de licenciements et de réduction massive de coûts qui se préparent chez le constructeur automobile.

Le vendeur de voitures d'occasion Carmax bondissait de 9,13% à plus de 85 dollars, un plus haut en neuf mois, après des résultats meilleurs que prévu au premier trimestre. Le bénéfice et le chiffre d'affaires ont reculé, mais moins qu'attendu.

Les constructeurs de véhicules électriques Tesla et Rivian perdaient respectivement 3,70% et 2,76%.

L'avionneur Boeing, poids lourd du Dow Jones, cédait 0,77% alors que les employés d'un de ses fournisseurs, Spirit Aerosystems, ont voté pour une grève jeudi.

L'entreprise de tourisme spatial Virgin Galactic plongeait de 19% à 4,30 dollars, les investisseurs s'inquiétant de la volonté de la société californienne de lever encore des fonds en émettant des actions ce qui va diluer la valeur des actions existantes.

Starbucks lâchait plus de 2%. Un des syndicats d'employés de la chaîne de cafés prévoit un mouvement de grève la semaine prochaine dans plus de 150 enseignes.

