Wall Street : revirement de bord après un indicateur décevant

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'est retournée à la baisse vendredi matin suite à l'annonce d'un repli surprise de l'indice de confiance du Michigan. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones cède ainsi près de 0,2% à 26.694,8 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche lui aussi 0,2%, à 10.456,2 points. Les marchés américains avaient réussi à relever la tête à l'ouverture, revigorés notamment par un indicateur immobilier bien accueilli par les investisseurs. Mais le bond de plus de 17% des mises en chantier aux Etats-Unis le mois dernier - qui accrédite la thèse d'une reprise en 'V' du marché du logement - n'a pas suffi à rassurer durablement les investisseurs. Ces derniers ont en effet semblé beaucoup moins apprécier l'annonce d'un indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan mesuré à 73,2 points en estimation préliminaire pour le mois de juillet. Les économistes l'anticipaient, eux, autour de 79 points. Du côté des valeurs, Netflix chute de 8% après avoir présenté hier soir des résultats trimestriels un peu moins bons que prévu et fait part de perspectives jugées prudentes. BlackRock, le numéro un mondial de la gestion d'actifs, s'adjuge quant à lui près de 3% après avoir fait état, au titre du trimestre écoulé, d'un bénéfice net en hausse de 21% à 7,85 dollars par action, une performance supérieure d'environ un dollar à l'estimation moyenne des analystes.

