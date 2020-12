Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : revirement à la baisse après 4 records absolus Cercle Finance • 10/12/2020 à 07:47









(CercleFinance.com) - Wall Street a inversé la vapeur après deux heures de cotations, alors que les indices avaient inscrit une rafale de records absolus dès les premiers échanges. Le Dow Jones avait fusé vers un nouveau zénith historique de 30.320 dès 15H30 avant de basculer dans le rouge pour perdre 0,35% au final (à 30.069). Même renversement de situation sur le S&P500 (-0,8% vers 3.673) qui affichait également un nouveau record à 3.712 vers 15H45 et le Russell-2000 qui lâche -0,2% (à 1.902) après un nouveau zénith à 1.935. Le Nasdaq finit en baisse de -1,95% à 12.339 après un nouveau zénith à 12.607 vers 15H45. Le Nasdaq-100 (-2,15%) a été plombé par la chute de Facebook de -2%, puis surtout de Tesla avec -7% (au lendemain de l'annonce d'une série d'augmentations de capital qui avaient pourtant reçu un bon accueil la veille). Les semi-conducteurs ont chuté dans le sillage de l'avertissement de ST-Micro (-11,8%) : Kla -3,9%, Lam Research -3,5%, AMD -3,3%, Nvidia -3,1%, Analog -3%... Parmi les poids lourds, repli du titre Amazon -2,3%, Apple -2,1%, Facebook -2%, Alphabet -1,9%... et Tesla avec -7%. Le chiffre du jour n'a eu aucun impact décelable : les stocks des grossistes US ont augmenté de 1,1% en octobre 2020 selon le Département du Commerce, après une hausse de 0,9% le mois précédent (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de +0,4%). De leur côté, les ventes des grossistes américains ont progressé de 1,8% en octobre. Au rythme actuel des ventes, il faut compter 1,31 mois pour que les grossistes parviennent à écouler leurs stocks, contre 1,35 mois en octobre 2019. Wall Street vient soudain de voir se dissiper son optimisme béat alors que ressurgissent des doutes sur la mise en place par le Congrès d'un nouveau plan de soutien budgétaire (de 916Mds$) qui aurait reçu le feu vert de Steven Mnuchin, mais qui ne serait pas approuvé par la majorité républicaine au Sénat. Et Wall Street fait depuis un mois l'impasse sur les nouvelles préoccupantes concernant l'évolution de l'épidémie de coronavirus, avec plus de 200.000 patients hospitalisés et un record de nouveaux cas de contamination battu chaque jour. Mais depuis le 9 novembre, Wall Street considère que les mauvaises nouvelles sont de bonnes nouvelles. Il n'est pas sûr en revanche que si le vaccin de Pfizer s'avère moins efficace que prévu -ou que des cas d'intolérance se manifestent-, Wall Street ne redescendra pas de son nuage car ce sont 95% d'efficacité qui ont été 'pricés' (même questionnement sur Moderna et ses 94,5% d'efficacité revendiquée). Cette séance a été ponctuée par la première cotation de Doordash (concurrent de Uber Eats ou Deliveroo) : introduit à 102$, le titre se traitait autour de 195$ dès les premières cotations et en termine à +85,8% à 189,5$, soit une valorisation titanesque de 85Mds$ représentant plusieurs dizaines de fois le chiffre d'affaires (45 fois 2020)!

