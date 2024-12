Wall Street retrouve des couleurs après l'inflation

(AOF) - Les marchés américains évoluent dans le vert après la publication des données sur l'inflation en novembre. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 2,7%, en rythme annuel, en ligne avec les attentes, après 2,6% en octobre. Les prévisions sur une baisse de taux de la Fed la semaine prochaine ont bondi à plus de 96%, contre 86% avant la publication du CPI, selon le baromètre FedWatch de CME. Côté valeurs, Macy's accuse le coup après avoir abaissé ses prévisions de bénéfices annuels. Vers 17h30, le Dow Jones est stable à 44247 pts tandis que le Nasdaq progresse de 1,52% à 19988,29 pts.

Macy's chute de 9,21% à 15,18 dollars sur la place new-yorkaise après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels. L'enseigne de grands magasins a fait état, au titre de son troisième trimestre fiscal, d'un bénéfice par action ajusté de 4 cents, ressortant légèrement au-dessus des prévisions : 3 cents. La firme américaine a dégagé un chiffre d'affaires ajusté de 4,74 milliards de dollars, là où le consensus ciblait 4,73 milliards.

Les chiffres économiques du jour

Les stocks de pétrole brut ont reculé de 1,425 million de barils la semaine dernière aux Etats-Unis contre un repli de 5,073 millions de barils la semaine précédente, selon l'agence américaine d'information sur l'énergie. Ils étaient attendus en baisse de 1 million de barils. En outre, les stocks d'essence ont progressé de 5,086 millions de barils tandis que ceux des produits distillés, dont le fioul domestique, ont augmenté de 3,235 millions de barils.

L'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 2,7% en novembre, en rythme annuel, en ligne avec les attentes, après 2,6% en octobre. La progression en rythme mensuel est de 0,3%, en ligne avec le consensus après une progression de 0,2% le mois précédent. L’inflation core, mesure surveillée par la Fed, s'est élevée à 3,3% en rythme annuel, autant que le consensus, et à 0,3% en rythme mensuel, conformément aux prévisions.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Gamestop

Le distributeur de jeux vidéo américain GameStop a dévoilé au troisième trimestre un bénéfice net de 17,4 millions de dollars, soit 4 cents par action, contre une perte nette de 3,1 millions de dollars, soit -1 cent par titre, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le résultat par titre est ressorti à 6 cents. Les revenus sont tombés à 860 millions de dollars contre 1,078 milliard de dollars, un an plus tôt. La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les titres négociables devraient atteindre 4,616 milliards de dollars à la fin du trimestre.

GE Vernova

A l'occasion de sa journée investisseurs hier, GE Vernova a indiqué viser environ 45 milliards de dollars de revenus et 14% de marge d'EBITDA ajusté à horizon 2028 contre 10% précédemment. La multinationale spécialisée dans l'énergie vise aussi au moins 14 milliards de free cash-flow cumulé sur 2025-2028. Elle révise à la hausse ses prévisions pour 2025 : 7-9% de croissance pour sa marge d'Ebitda ajusté contre 7% ; 36-37 milliards de dollars de revenus contre 35-37 milliards de dollars, un free cash flow compris entre 2-2,5 milliards de dollars contre 1,2-1,8 milliard de dollars.

Macy's

Macy's, dont le titre chute de plus de 9% en avant-Bourse, revoit à la baisse sa prévision de bénéfice annuel. L'enseigne de grands magasins a déclaré pour son troisième trimestre fiscal un bpa ajusté de 4 cents, là où le consensus ciblait 3 cents. La firme new-yorkaise, qui doit faire face à des promotions accrues pendant les fêtes de fin d'année dans un contexte de faible demande, a présenté un chiffre d'affaires ajusté de 4,74 milliards de dollars, ressortant supérieur aux prévisions (4,73 milliards).

Tesla

Tesla est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé la vente de 21 900 véhicules électriques en Chine au cours de la première semaine de décembre 2024. Le constructeur automobile américain affiche les ventes hebdomadaires les plus élevées du quatrième trimestre 2024. Tesla a également enregistré en novembre son meilleur mois de l'année sur le marché chinois cette année, avec plus de 73 000 unités vendues.

US Steel

Le CFIUS (Comité pour l'investissement étranger aux États-Unis) doit étudier l'offre de rachat de US Steel par Nippon Steel le 22 décembre. Le comité doit décider d'approuver, de bloquer ou de prolonger le délai d'examen de cette opération. Hier, la Maison Blanche a déclaré vouloir attendre les résultats de cet examen pour se prononcer sur le blocage ou non cette opération du sidérurgiste japonais. Selon une information rapportée par Reuters en septembre, Joe Biden faisait savoir qu'il voulait bloquer cette acquisition.