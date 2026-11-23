Les marchés américains ont fortement rebondi lundi, effaçant largement leur déroute de vendredi après l'annonce du retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia. Cette décision a provoqué un véritable soulagement chez les investisseurs, qui sont revenus massivement sur les semi-conducteurs et les infrastructures d'IA après plusieurs semaines de ventes particulièrement violentes. À la clôture, le S&P 500 a bondi de 4,73% à 7 237,3 points, le Nasdaq 100 s'est envolé de 6,86% à 26 746,1 points, tandis que le Dow Jones a gagné 3,01% à 49 595,3 points.

Le principal catalyseur de la séance est venu de Nvidia ( 31%), dont le conseil d'administration a finalement décidé de réintégrer Jensen Huang à ses fonctions de PDG, de président et d'administrateur, moins de deux semaines après son départ précipité sur fond de scandales personnels et de soupçons d'espionnage chinois. Un revirement spectaculaire auquel Donald Trump ne serait pas étranger, le président américain ayant reconnu lundi être personnellement intervenu auprès du conseil d'administration pour favoriser le retour du dirigeant emblématique, alors même que les administrateurs affirmaient encore quelques jours auparavant ne pas envisager de le rappeler.

Ce dénouement ne fait toutefois pas l'unanimité à Washington, où le chef de file des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, a déjà promis de nouvelles investigations sur Nvidia et les circonstances du retour de Jensen Huang. Avec un Congrès désormais contrôlé par les démocrates, le fabricant de puces pourrait faire l'objet d'une surveillance accrue, notamment concernant ses exportations de semi-conducteurs avancés vers la Chine.

En attendant, les investisseurs ont manifestement retrouvé un peu de confiance dans l'industrie de l'IA, avec un retour massif des acheteurs sur les semi-conducteurs qui permet à l'indice SOX de Philadelphie de rebondir de 14,2%. Micron ( 19%), Intel ( 16%) et AMD ( 7%) regagnent ainsi une partie du terrain perdu ces dernières semaines, tandis que l'embellie s'étend aux fournisseurs d'infrastructures, notamment CoreWeave ( 22%), Nebius ( 20%) et Dell ( 21%), qui avaient également subi d'importants dégagements lors de la récente correction.

Contrairement à plusieurs tentatives de rebond précédentes, la hausse ne se limite toutefois pas aux seules valeurs technologiques, puisque dix des onze secteurs du S&P 500 évoluent dans le vert. La technologie ( 9,5%) domine très largement, devant les services de communication ( 5,7%) et la consommation discrétionnaire ( 4,8%), tandis que les industrielles progressent de 4,1%. Seule l'énergie (-1,4%) reste à l'écart, pénalisée par un nouveau recul d'environ 4% du WTI, revenu autour de 80 USD le baril sur fond d'espoirs de désescalade avec l'Iran.

La séance a également été marquée par l'annonce du rachat de Zscaler ( 18%) par CrowdStrike (-9%) pour environ 43,9 MdsUSD en actions, une opération d'envergure qui pourrait modifier sensiblement le paysage concurrentiel de la cybersécurité en réunissant deux acteurs majeurs de la protection des terminaux et des réseaux.

Malgré l'ampleur du rebond, le S&P 500 évolue néanmoins toujours sous sa moyenne mobile à 200 séances, située autour de 7 350 points, ce qui invite à relativiser la portée de ce mouvement après plusieurs semaines de correction. Les investisseurs devront par ailleurs composer mercredi avec la publication de l'indice PCE, mesure d'inflation privilégiée de la Fed, attendu en accélération à 3,8% sur un an, contre 3,6% précédemment. Une nouvelle surprise inflationniste pourrait raviver les inquiétudes concernant la poursuite du resserrement monétaire et mettre rapidement à l'épreuve le regain d'optimisme de Wall Street.