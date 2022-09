Wall Street: rétrogradage avec le 'warning' de FedEx information fournie par Cercle Finance • 19/09/2022 à 08:19

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a terminé en baisse vendredi, pénalisée notamment par le recul des valeurs liées aux transports suite au spectaculaire avertissement lancé la veille par FedEx. En fin de séance, le Dow Jones lâche 0,45% tandis que le Nasdaq trébuche de 0,9%.



A l'image de la grande prudence affichée ces derniers jours, les investisseurs préfèrent rester sur la touche, les prévisions pessimistes livrées par FedEx contribuant largement à leur circonspection.



Le géant de la messagerie et de la logistique dévisse ainsi de plus de 21% après avoir retiré ses prévisions annuelles en raison du contexte économique difficile.



Du fait du la chute de FedEx, l'indice Dow Jones du secteur des transports, souvent considéré comme un baromètre de l'état de santé de l'économie américaine, décroche de plus de 5%.



Le titre de son rival UPS abandonne de son côté 4,7%.



De façon plus générale, les investisseurs semblent redouter que des avertissements sur résultats en provenance de poids lourds de la cote viennent se succéder à l'approche du démarrage de la saison des résultats de troisième trimestre.



Avec un recul de quelque 0,72%, l'indice S&P 500 regroupant les valeurs industrielles accuse une forte baisse sectorielle, l'avertissement de FedEx faisant craindre une prochaine entrée en récession.



La tendance reste par ailleurs pénalisée par de fortes tensions du côté des rendements obligataires, le taux des Treasuries à 10 ans ayant grimpé jusqu'à 3,49% vendredi matin, au plus haut depuis la fin octobre 2007.



Sur le marché des changes, le dollar perd un peu de terrain à l'approche de la réunion de la Réserve fédérale, qui devrait signaler la semaine prochaine son intention de poursuivre, voire d'amplifier, son cycle de resserrement monétaire.



Les cours du pétrole tentent pour leur part un petit rebond, le baril de brut léger américain (WTI) reprenant 1% à près de 86 dollars, ce qui lui permet de s'acheminer vers des gains sensibles sur l'ensemble de la semaine.



Pour ce qui concerne le Dow Jones et le Nasdaq, les deux indices accusent pour l'instant des pertes hebdomadaires situées à respectivement 4,8% et 6,7%.