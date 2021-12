Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : retournement négatif en fin de séance information fournie par Cercle Finance • 02/12/2021 à 07:44









(CercleFinance.com) - Wall Street a terminé en forte baisse mercredi, toujours angoissée en premier lieu par les nouvelles sur le front sanitaire : le Dow Jones a lâché 1,3% à 34022 points tandis que le Nasdaq Composite a dévissé de 1,8% à 15254 points. Le rebond initial des marchés s'est estompé en fin de séance, rebond que des professionnels jugeaient d'ailleurs purement technique en attendant de disposer de véritables données quant à Omicron, le nouveau variant du coronavirus. Des propos rassurants tenus par l'OMS au sujet de la dangerosité d'Omicron ont été éclipsés par la confirmation d'un premier cas de contamination à ce nouveau variant sur le territoire américain, plus précisément en Californie. 'Au cours d'une deuxième intervention au Congrès ce jour, le président de la Réserve Fédérale Jerome Powell a réitéré que les risques d'une inflation élevée avaient clairement augmenté', souligne par ailleurs Wells Fargo. Les statistiques du jour n'ont guère affecté la tendance. Concernant le secteur manufacturier, l'indice ISM est passé de 60,8 en octobre à 61,1 le mois dernier, tandis que l'indice PMI s'est établi à 58,3 en novembre, contre 58,4 le mois précédent. Sur le front de l'emploi, le secteur privé des Etats-Unis a créé 534.000 postes en novembre selon le cabinet ADP, un nombre un peu supérieur à l'estimation moyenne des économistes, après les 570.000 créations d'octobre. Côté valeurs, Salesforce a plongé de 11,7% au lendemain d'un nouveau relèvement par l'éditeur de logiciels d'entreprises de ses objectifs au titre de l'exercice en cours, dans la mesure où les analystes attendaient mieux. Hewlett Packard Enterprise (HPE) n'a cédé que 1% après la publication mardi soir des résultats annuels du groupe de services informatiques, qui revendiquait en outre 'une dynamique importante pour le nouvel exercice'.

