Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: retournement des indices actions à la baisse information fournie par Cercle Finance • 23/12/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York n'est pas parvenue à prolonger son rebond des deux séances précédentes ce jeudi : le Dow Jones a lâché plus de 1% à 33027 points, tandis que le Nasdaq Composite a décroché de 2,2% à 10476 points.



Les marchés ont connu une nouvelle poussée de fièvre avec la révision à la hausse des chiffres de la croissance américaine au troisième trimestre, une statistique qui a renforcé le scénario de nouvelles hausses de taux.



Selon la troisième estimation du Département du Commerce, le PIB des Etats-Unis a augmenté de 3,2% en rythme annualisé, alors qu'il l'avait annoncé en croissance de 2,9% en deuxième estimation et de 2,6% en toute première lecture.



L'inquiétude liée à la poursuite du durcissement monétaire orchestré depuis de longs mois par la Fed l'a ainsi emporté sur l'espoir d'observer un atterrissage en douceur de l'économie, ce qui pesait sur le sentiment de marché.



Pourtant, l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board a baissé de 1% au mois de novembre, ce qui suggérait que la croissance américaine était en train de connaître un sérieux coup de frein en cette fin d'année.



Ataman Ozyildirim, le directeur de la recherche économique au Conference Board, disait projeter l'apparition d'une récession aux Etats-Unis en début d'année prochaine, une contraction de l'activité qui devrait durer selon lui jusqu'au milieu de l'année.



Dans l'actualité des valeurs, Tesla a dévissé de 8,9%, alors que Canaccord Genuity a réduit son objectif de cours sur le titre du constructeur de voitures électriques, passant de 304 à 275 dollars, tout en maintenant sa recommandation d'achat.



Micron Technology a perdu 3,4% après la publication mercredi soir par le fabricant de semiconducteurs de résultats en forte dégradation au titre de son premier trimestre 2022-23, ainsi que de perspectives ternes pour le trimestre en cours.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.